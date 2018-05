El diésel supera ya los 1,20 euros por litro y la gasolina los 1,30, en máximos desde 2014 Surtidor de combustible en una estación de servicio. :: afp Llenar el depósito cuesta cuatro euros más que hace un mes por el alza del crudo, cercano a los 80 dólares por barril al subir un 20% este año JOSÉ M. CAMARERO MADRID. Viernes, 18 mayo 2018, 00:14

Más de un conductor se habrá percatado en los últimos días que los 50 euros que gastaba en su estación de servicio habitual para llenar el depósito de su vehículo ya no son suficientes para abastecerlo por completo. Muchos usuarios seguirán destinando esa cuantía, a costa de no alcanzar la capacidad máxima de combustible; y otros no tendrán más remedio que abonar 55 o 60 euros para lograrlo. Esa es la fotografía más fiel de los efectos que está provocando el incremento del precio de los combustibles. Un quebradero de cabeza económico del que muchos consumidores se habían olvidado en los últimos años, pero que ha vuelto a implantarse con fuerza en su día a día.

De hecho, para llenar un depósito de 55 litros de diésel hoy hay que pagar 66,3 euros, lo que implica 4,3 euros más que hace apenas un mes. En el caso de la gasolina, esa misma cantidad de combustible supone un desembolso de 71,6 euros, unos 4,5 euros más que hace 30 días.

La recogida periódica de precios en los surtidores de toda España no puede arrojar unos datos más claros: el diésel y la gasolina han superado barreras que les han llevado a situarse en niveles máximos que no se veían desde hace casi cuatro años. En el caso del gasóil -se trata del combustible más vendido porque el parque de automóviles que utilizan este producto sigue liderando el mercado-, ya hay que pagar, de media, más de 1,20 euros -en concreto, 1,207 euros- al repostar. Por su parte, la gasolina de 95 octanos -la modalidad más vendida, cuyo incremento se nota mes a mes por el auge de las ventas de este tipo de vehículos- cuesta 1,30 euros el litro -1,302 para ser exactos-, tal y como publica el último Boletín Semanal de Productos Petrolíferos de la UE.

Si se comparan estos últimos datos publicados con los registros de mediados del pasado mes de marzo, cuando ambos carburantes se encontraban instalados en mínimos anuales, el precio de la gasolina se ha encarecido un 6,5%, mientras que el gasóleo ha repuntado casi un 7%. Pero si se toman como referencia las estadísticas de hace un año, el incremento ha sido del 7,5% y del 11,5%, respectivamente. Es decir, el coste medio del litro de diésel está aumentado a un ritmo mucho mayor que al que lo están haciendo las gasolinas.

Ante esta evolución aslcista, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ya anticipó la semana pasada que su departamento estará «vigilante» a los márgenes de comercialización de los combustibles. Cuando hay tensión de precios «queremos que reflejen el verdadero coste del barril y no otras cosas», afirmó. En cualquier caso, el organismo competente para actuar en el caso de observar algún hecho contrario al mercado es la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).

Ayer lo volvió a reiterar, aunque aclaró que están comprobando cómo «el comportamiento es mejor que en otros países». A pesar de ello, Nadal apuntó que España soporta mejor estas subidas del crudo que en épocas pasadas, ya que la economía española actual es más «flexible» y «competitiva» que antes.

Camino de los 100 dólares

La subida de los combustibles se debe al incremento del precio del petróleo en los mercados internacionales. Ayer, el barril de Brent cotizó en algunos momentos de la sesión en el entorno de los 80 dólares, con un ascenso cercano 1% con respecto al cierre del miércoles, alcanzando una posición que no tenía desde 2014.

Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de abandonar el pacto nuclear de la comunidad internacional con Irán han supuesto la mecha que ha encendido todas las alarmas en los mercados, en un momento en el que la recuperación de zonas como la UE depende de que no se dispare el coste de los derivados del crudo y así evitar que se traslade al bolsillo de los ciudadanos.

La escalada del oro negro podría ir a más en los próximos meses, tal y como vaticinan los analistas de Goldman Sachs. En su último informe sobre materias primas apuntan que el coste del barril de Brent podría rozar los 98 dólares ante la posibilidad de que la demanda supere los 100 millones de barriles al día este verano. Esta situación generaría un déficit de bombeo de un millón de barriles que provocaría la subida de precios hasta el nivel cercano a los 100 dólares, cuyo antecedente se remonta al verano de 2014, cuando marcaba esa cota.

Con estas perspectivas, el alza del crudo superaría el 20% con respecto a los precios actuales, una posibilidad que también están planteando otras casas de análisis, y cuyos efectos se dejarían notar en la economía mundial.