«El deporte confirma la capacidad de transformación y evolución de la mujer» Jueves, 8 marzo 2018, 00:17

«Siempre he pensado que debemos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades, por eso siempre he defendido un deporte igualitario para todos. La participación de la mujer en el deporte es un hecho y confirma la capacidad de transformación y de evolución de la misma. Así se demuestra, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos. A veces a la mujer le cuesta brillar más en el deporte porque aunque la deportista es una atleta, comprometida con su deporte, sufre el handicap de que la visibilización de sus éxitos no siempre está a la altura de sus logros. Y eso que considero que la natación es uno de los deportes en los que se trata a hombres y mujeres de igual a igual. De hecho, en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, por ejemplo, habrá un relevo mixto combinado de 4x100 metros natación. Personalmente reconozco que yo no me he sentido discriminada cuando hablamos de deporte, pero creo que tiene mucho que ver lo que comentaba antes de la igualdad en la natación. Por eso tengo claro que la maternidad es compatible con el deporte. Desde luego la maternidad es un derecho, y debe procurarse el ejercicio de ese derecho, también en el deporte. Como en el resto de los ámbitos de la vida».