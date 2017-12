Decálogo para ahorrar hasta 3.200 euros en la próxima declaración de la renta Donativos, planes de pensiones y retribuciones en especie pueden contribuir a reducir la factura fiscal correspondiente a este ejercicio NURIA TRIGUERO Sábado, 2 diciembre 2017, 18:00

En esta recta final del año, los contribuyentes previsores tienen una tarea que hacer: hacer números, revisar su ejercicio fiscal y analizar si hay alguna decisión financiera que pueda rebajar la próxima declaración de la renta. No es ninguna tontería: los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan que si se aprovechan todas las medidas disponibles tras la última reforma fiscal los contribuyentes se pueden ahorrar hasta 3.200 euros en su próxima declaración, aunque admiten que las ventajas son más cuantiosas para aquellos con ingresos y patrimonio elevados. Donativos a ONG, planes de pensiones, retribuciones en especie o inversión en empresas que inician su actividad son algunas de esas posibilidades.

1 Planes de pensiones

Estamos en plena campaña de planes de pensiones. Y lo cierto es que hacer una aportación extra a estos instrumentos de ahorro es una medica clásica para reducir la factura fiscal. Eso sí, hay que tener en cuenta que la reforma fiscal trajo consigo una reducción de la cantidad límite que se puede aportar: de 10.000 euros a 8.000 euros, y siempre sin superar el 30% de los rendimientos del trabajo y actividades económicas.

También reducen en la base imponible las aportaciones a planes de pensiones realizadas por el cónyuge del contribuyente cuando éste perciba rendimientos del trabajo o actividades económicas inferiores a los 8.000 euros. En este caso, el límite de la aportación pasó tras la reforma de 2.000 euros a 2.500 euros.

Esta deducción es importante porque se hace directamente de la cuota a pagar, y no de la base imponible como ocurre en la gran mayoría de casos. La ventaja fiscal de los planes de pensiones, aunque sean un producto de ahorro, se refleja en la base general del impuesto, no en la del ahorro. En este sentido, Gestha recuerda que invertir 6.357 euros de media para alcanzar el límite de estas aportaciones garantiza un ahorro fiscal adicional de unos 1.526 euros de media, variando este ahorro extra según los ingresos y la comunidad autónoma donde se resida.

2 Deducción por compra de vivienda

Gestha recuerda que aquellos que compraron su vivienda habitual o realizaron algún pago para su construcción antes del 1 de enero de 2013 seguirán disfrutando de su derecho a la desgravación, siempre y cuando hayan tenido deducciones por dicha vivienda en 2012 o años anteriores.

De este modo, estos contribuyentes pueden deducirse hasta el 15% de las cantidades invertidas, con un límite de inversión de 9.040 euros. Teniendo en cuenta este techo, puede resultar interesante realizar un pago adicional -de 4.477 euros de media- para amortizar la hipoteca o construir un inmueble (hay un plazo de cuatro años para terminarlo) antes de que finalice el año para reducir la factura fiscal en un importe medio de 671,57 euros.

3 Neutralizar las plusvalías por venta de vivienda habitual

Para quienes hayan vendido su casa este año, las ganancias obtenidas tributarán en la próxima declaración de la Renta entre el 19% y el 23%. No obstante, si se reinvierte total o parcialmente el importe en otra vivienda de carácter habitual será posible neutralizar este pago.

4 Retribución en especie

Las retribuciones en especie, como las tarjetas restaurante o los vales guardería, no tributan, mientras que los vehículos de empresa considerados eficientes energéticamente permiten reducir hasta un 30 % este tipo de retribución, explican los asesores fiscales de Reaf-Regaf.

5 Ventajas para mayores de 65 años

Están exentas las ganancias obtenidas por la venta de la vivienda habitual por los contribuyentes mayores de 65 años o por personas dependientes severos o de grandes dependientes.

Igualmente, las ganancias obtenidas por los mayores de 65 años por la venta de cualquier bien están exentas de tributación, siempre y cuando el importe total, hasta un límite máximo de 240.000 euros, se destine a constituir una renta vitalicia asegurada en un plazo de seis meses.

Precisamente, a estos dos últimos puntos es a los que afecta el llamado hachazo fiscal inmobiliario, según recuerda Gestha. Con la reforma fiscal estatal se suprimieron los coeficientes de corrección monetaria a partir de 2015, que corregían la depreciación monetaria actualizando el valor de adquisición.

6 Compensar las pérdidas con ganancias

Ser inversor en bolsa no sólo puede traer ganancias, sino también minusvalías. Por eso, Gestha avisa de que el final de año es un buen momento para hacer cuentas y compensar las pérdidas generadas por un fondo de inversión, acciones o derivados financieros con las ganancias patrimoniales obtenidas. Es importante recordar que no valen trucos: no se podrán adquirir esos mismos valores o similares en los dos meses posteriores a la venta.

Por otro lado, la reforma fiscal ha eliminado los compartimentos estancos para compensar rendimientos de capital mobiliario con ganancias y pérdidas patrimoniales. Es decir, a partir de 2015 se permite que los rendimientos negativos del capital mobiliario se compensen con las ganancias patrimoniales. El porcentaje de compensación estatal para el presente año será de un 20%, mientras que para 2018 será del 25%. Por tanto, si existe rendimiento de capital mobiliario positivo es recomendable estudiar la materialización de las pérdidas en venta de acciones y otros productos patrimoniales o bien si existen ganancias patrimoniales, compensar con rendimientos negativos de capital mobiliario.

7 Ventajas para expatriados

Los trabajadores españoles expatriados en otros países tienen una ventaja fiscal específica. En este sentido, los Técnicos de Hacienda recuerdan que los rendimientos que se han obtenido por los trabajos realizados para empresas radicadas en el extranjero por estos contribuyentes están exentos de tributación con un límite máximo de 60.100 euros anuales.

Eso sí, se podrá aplicar esta deducción siempre y cuando en el territorio en el que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la del IRPF y no se trate de un paraíso fiscal. Además, esta exención solo está destinada a desplazamientos temporales, ya que si el contribuyente es residente de otro país ya no tributaría en España.

8 La solidaridad tiene premio

En estos últimos días del año Gestha recomienda a los contribuyentes que no se olviden de conservar el justificante de los importes donados a entidades solidarias. Por otra parte, también deducen en el ámbito estatal las cuotas sindicales y los gastos de defensa jurídica contra el empleador (estas con un límite de 300 euros), así como las de colegios profesionales con carácter obligatorio).

Los Técnicos animan a los declarantes que donen a ONG, fundaciones y otras entidades benéficas que siempre pidan un certificado con sus datos identificativos, fecha e importe donado. Así, en el ámbito estatal el contribuyente podrá desgravarse un 75% de los primeros 150 euros donados y un 30% del resto de sus aportaciones, que aumenta al 35% si la cantidad donada a una misma ONG no ha disminuido en cada uno de los tres últimos años. Además, están exentas las ganancias patrimoniales generadas si se donan bienes.

También es posible deducir un 10% por donativos a otras fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública pero no acogidas a la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

La actividad política también está incentivada fiscalmente: las cuotas de afiliación y las aportaciones a partidos políticos pueden reportar al contribuyente suponen una deducción del 20%, limitada a un máximo de 600 euros.

9 Planes de Ahorro 5

Estos instrumentos, que la reforma fiscal creó para fomentar el ahorro a largo plazo, están divididos en dos tipos: las Cuentas Individuales de Ahorro a Largo Plazo y Seguros Individuales a Largo Plazo. Y ambos tienen en común varias características. Por un lado, la inversión por aportación se limita a 5.000 euros al año. Por otro, los planes sólo pueden hacerse efectivos por el total en forma de capital. De igual modo, para que exista una exención de los rendimientos positivos es necesaria una permanencia de al menos cinco años desde la primera aportación. Por último, el beneficio se pierde si se hace cualquier disposición antes del plazo de cinco años.

Ahora bien, Gestha advierte de que los tipos de interés están bajos, lo que se traduce en que con una inversión de 5.000 euros al año y a un tipo de interés anual estimado del 2% podría alcanzar 100 euros de interés, y cuando a los cinco años se hayan depositado 25.000 euros, se alcanzarían 1.540,6 euros de intereses acumulados en ese periodo si los tipos siguen en la misma línea, por lo que el beneficio fiscal real en ese lustro sería de 292,7 euros.

Así pues, la indisponibilidad y el escaso beneficio fiscal de los Planes de Ahorro 5 hacen que no sean especialmente atractivos, al menos con los tipos actuales.

10 Incentivos para los 'business angels'

La ley del IRPF estableció desde el 29 de septiembre de 2013 un incentivo a favor de los ‘business angels’ o personas físicas interesadas en aportar capital para el inicio de una actividad empresarial, de modo que se puedan crear nuevas sociedades incorporando a su accionariado, dentro de los tres años desde su constitución, a estos inversores que deben mantener su participación entre tres y doce años.

Estas inversiones permiten una deducción del 20% en la cuota estatal del IRPF de la inversión realizada al suscribir las acciones o participaciones de la sociedad, siendo la base máxima de la deducción de 50.000 euros anuales, limitada a una participación, junto con su cónyuge y familiares hasta el segundo grado incluido, nunca superior al 40% del capital de la entidad y cuyos fondos propios tampoco podrán superar los 400.000 euros al inicio del período de la entidad en que el inversor adquiera las acciones.

Asimismo, se fija la exención total de la plusvalía al salir de la sociedad, siempre y cuando se reinvierta en otra entidad de nueva o reciente creación. A día de hoy, esta deducción es la tercera más potente del IRPF permitiendo deducir adicionalmente 799 euros de media a quien financie a una empresa reciente, aunque se precisa invertir otros 3.995 euros, lo que la convierte en la deducción más rentable de media en el IRPF, después de los planes de pensiones y la deducción en vivienda habitual.

Este ahorro fiscal que establece la Ley de Emprendedores a nivel estatal para los 'business angels' es complementario al ahorro fiscal establecido por algunas comunidades, como Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra o Vizcaya.