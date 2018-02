Dastis llega Irán para potenciar el intercambio comercial

Dastis se remite a la decisión de los jueces sobre Anna Gabriel

El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ha negado que la intención de la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel de quedarse en Suiza y no comparecer este miércoles en el Tribunal Supremo, no debe enturbiar las relaciones con el país helvético. Dastis ha asegurado que si Gabriel finalmente no se presenta incurrirá en "desacato", pero se ha remitido a "la decisión que adoptan los jueces" para saber cuáles serán los pasos a seguir que se adoptarán.