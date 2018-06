Uno de cada cinco hogares españoles sigue en riesgo de pobreza Un 34,4% no pudo permitirse vacaciones de una semana fuera de casa y otro tercio no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos D. VALERA Viernes, 22 junio 2018, 00:04

madrid. La recuperación económica que registra España en los últimos años, con crecimientos superiores al 3% desde 2015, está lejos de llegar a todas las familias. De hecho, uno de cada cinco hogares sigue en riesgo de pobreza, según la encuesta de Condiciones de Vida publicada ayer por el INE. En concreto, un 21,6% de la población se encontraba en esta situación de exclusión en 2017 (con datos de ingresos de 2016), una cifra que apenas disminuyó respecto al 22,3% del ejercicio anterior a pesar de la evolución positiva de otros indicadores como el empleo.

Hay que tener en cuenta que el umbral de pobreza mide cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población. Así, para los hogares de una persona ese límite se situó en 8.522 euros en 2017. Por su parte, en hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años, dicho umbral fue de 17.896 euros.

Por edades, el colectivo más vulnerable es el de los menores de 16 años, ya que un 28,1% de esta población se encuentra por debajo de este umbral de pobreza. Una cantidad ligeramente inferior a la registrada en 2016 (28,9%) pero todavía superior al existente en 2013 (26,7%). Pero las dificultades económicas de los españoles también se escenifican en la imposibilidad de disfrutar de sus vacaciones. De hecho, un tercio de los hogares (34,4%) no se pudo permitir la posibilidad de tener una semana de descanso al año fuera de casa. Una cantidad que, sin embargo, supone una mejora de 5,1 puntos respecto a 2016. Asimismo, el 37,3% de los hogares no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos, frente al 38,1% del curso anterior.

Pobreza energética

Además, el 7,4% de los hogares tuvo retrasos en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad, comunidad...) y un 9,3% dice tener muchas dificultades para llegar a fin de mes.

En esta encuesta también aparece el denominado índice AROPE -de carácter europeo- y que mide la población en riesgo de exclusión social y que en España se situó en el 26,6%. Este indicador tiene en cuenta más conceptos que los ingresos. Así, contempla la baja intensidad en el empleo, la tasa de pobreza o la carencia material. Este último caso implica, además de la incapacidad económica para irse una semana de vacaciones o de afrontar gastos imprevistos, también la imposibilidad de mantener la vivienda con una temperatura adecuada. Es decir, la conocida como pobreza energética -algo que sufren el 77,8% de los españoles que se encuentran dentro del riesgo de exclusión social del índice AROPE-.

Los otros síntomas que componen esa lista de carencia material son la imposibilidad de permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; no poder permitirse un vehículo; no poder tener un móvil; no tener capacidad económica para una televisión; no tener una lavadora. Pues bien, un 5,1% de la población padecía al menos cuatro de estos conceptos.