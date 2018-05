«No es cierto que los recursos sean escasos; el agua está ahí y tenemos la tecnología» Luis Pita, Domingo Zarzo, Milagros Couchoud y Antonio Ramsés. / V. V. La presidenta del Instituto Mediterráneo apuesta por la aplicación de la innovación en la obtención y el uso del líquido elemento R. G. B. MURCIA. Viernes, 11 mayo 2018, 00:27

La presidenta del Instituto Mediterráneo del Agua, Milagros Couchoud, puso el foco en la abundancia de recursos aprovechables mediante el uso de la tecnología. Couchoud recordó, durante su intervención en la mesa redonda sobre desalación, en el Foro Futuro en Español, que costó mucho trabajo «que Naciones Unidas reconociera el derecho al agua como un derecho fundamental de la persona», pero aún hace falta avanzar para superar las dificultades que existen en el planeta para garantizar este derecho. «He escuchado esta mañana que el agua se acaba, que los recursos son escasos... Eso no es cierto, los recursos no son escasos, el agua está ahí, lo único que pasa es que no la podemos beber tal cual se encuentra», señaló. «Dulce y disponible solo tenemos el 1%, y no está distribuida por igual, pero para eso está la tecnología», apuntó.

El presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización, Domingo Zarzo, recordó durante su intervención que «el consumo de energía representa el 60% del precio del agua desalada», y que en este aspecto hay aún recorrido para abaratar los costes. «Con el paso de los años se ha avanzado mucho y se ha conseguido reducir el gasto hasta un euro por cada metro cúbico aproximadamente». Zarzo abogó por la utilización de las energías renovables para seguir avanzando hacia un agua desalada más económica.