«El cambio será real si es un cambio social» Jueves, 8 marzo 2018, 00:17

«Tenemos un enorme reto por delante, el de la normalización de la mujer en las empresas, porque los casos de triunfo son excepcionales y no pueden ser la regla, no son suficientes. Tiene que haber cambios en las compañías, por supuesto, pero también en la sociedad para concienciar de ellos en profundidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde llevan años tratando el papel de la mujer, ellas solo representan un 10% del poder financiero; y en Alemania sigue estando mal visto que las familias lleven a sus hijos a las guarderías con menos de tres años. Son países donde se habla mucho de feminismo, sí; pero sin un cambio social, la transformación real no será posible en beneficio de las mujeres. Además, estamos en un momento de oportunidad. No podemos quedarnos con un número de representatividad en un consejo, sino que hay que potenciar nuestras aptitudes y competencias para tener más responsabilidades».