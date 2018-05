Bruselas alerta de que la subida de las pensiones elevará el déficit hasta el 2,7% El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker saluda al comisario de Economía, Pierre Moscovici. :: o. hoslet / EFE La Comisión avalará hoy con matices el proyecto presupuestario español pero advierte de un desajuste fiscal de unos 6.000 millones este año ADOLFO LORENTE BRUSELAS. Miércoles, 23 mayo 2018, 00:03

Revés de Bruselas. La Comisión Europea, según ha podido saber este periódico de fuentes de toda solvencia, revisará hoy al alza su estimación de déficit de España para este año hasta el 2,7% debido a la subida de las pensiones, una décima más de lo anunciado el pasado día 3 en la presentación de sus previsiones macroeconómicas de primavera. El objetivo que exige al país, sin embargo, sigue siendo del 2,2%, cinco décimas de más que suponen unos 6.000 millones de desfase y llegado el caso, de ajuste pendiente. Sin embargo, no se esperan advertencias de destacable intensidad más allá de las clásicas llamadas de atención recordando al Gobierno de Rajoy que las reglas están para cumplirse.

Las autoridades comunitarias aún esperan conocer con detalle el plan ideado por Cristóbal Montoro para hacer frente al impacto que tendrá la subida de las pensiones pactada con el PNV para 2018, que está cifrada en 1.522 millones. Gran parte de ese plan es la aprobación de novedosos impuestos a las grandes tecnológicas, la llamada 'tasa Google', con la que Hacienda pretende recaudar unos 600 millones. De aquí hasta los 1.522 que supondrán las pensiones hay cerca de mil millones que se traducen en esa décima de más que la Comisión anunciará en su opinión sobre el borrador presupuestario español. Además, presentarán las recomendaciones específicas para todos los países de la Unión.

Todo esto, claro, si es que al final hay Presupuestos Generales del Estado, algo que no sabrá a ciencia cierta hasta que hoy el PNV deshoje su particular margarita. Solo quedan dos pétalos: dinero o solidaridad con el independentismo catalán. Si gana el sí, lo hará el Gobierno de Mariano Rajoy, triunfará el País Vasco y también respirará aliviada Bruselas, que lo último que quiere son más líos con la que está cayendo en Italia. Porque como el PNV se decante por el 'no', mucho ojo con el eje Madrid-Roma y la ola de incertidumbre que generarán en toda la Eurozona.

Este último revés de Bruselas estaba cantado desde hace tres semanas, cuando el Ejecutivo comunitario anunció que el déficit de España se disparaba hasta el 2,6% sin tener en cuenta, además, el entonces reciente acuerdo entre el PP y el PNV para actualizar las pensiones de 2018 y 2019 acorde al IPC. El Gobierno, pese a todo, insiste en que se alcanzará el 2,2% pactado, algo que muy pocos creen y que se está complicando con la evolución de la prima de riesgo y, sobre todo, el precio del petróleo. Los vientos de cola, liderados por un BCE que ya está anunciado su retirada, son cada vez menos y soplan, a su vez, con menos fuerza.

Crecimientos del 3%

Pese a todo, hace ya algún tiempo que España dejó de ser «el gran problema» europeo gracias, sobre todo, a sus continuos crecimientos del 3%. Según las nuevas previsiones, lo hará este año a una tasa del 2,9%, un notable arreón sobre las estimaciones de febrero (2,6%) y que reafirma su rol como locomotora del euro. Italia lo hará al 1,5%, Francia, al 2%, Alemania y la Eurozona, al 2,3%. Así que con el tremendo lío generado en Roma y con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina (mayo de 2019), nadie tiene el más mínimo interés en alimentar la maquinaria de crear euroescépticos en España. Toques de atención, sí, pero hasta ahí.

Por eso el Ejecutivo de Rajoy, pese al varapalo de hoy, seguirá vendiendo que lo realmente importante es estar por debajo del 3% del PIB, algo que permitirá a España salir por fin del procedimiento de déficit excesivo en el que lleva metido casi una década. De hecho, ahora es el único socio de los 28 con un déficit superior al 3%.