Los pioneros de la economía industrial empírica ganan el Premio Fundación BBVA El economista canadiense Ariel Pakes. / Fundación BBVA El jurado destaca la labor de Bresnahan, Pakes y Porter para crear técnicas fundamentales para medir y comprender el poder de mercado que ejercen las empresas LUCÍA PALACIOS Madrid Martes, 20 febrero 2018, 14:24

El economista estadounidense Timothy Bresnahan y los canadienses Ariel Pakes y Robert Porter son los ganadores de la X edición del Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Economía, Finanzas y Gestión de Empresas “por sus contribuciones fundamentales a la organización industrial empírica”. Así lo ha anunciado hoy Jean Tirole, quien recibió este mismo galardón en su primera edición y hace tres años obtuvo el Nobel de Economía. De hecho, hay quien considera este premio la antesala del Nobel, ya que, junto a Tirole, otros dos galardonados recibieron posteriormente sendos Nobeles: Lars Peter Hansen y Angus Deaton.

Tirole ha alabado durante la lectura del acta la “maravillosa investigación” de los tres premiados -se trata de la primera vez que este galardón se otorga de manera conjunta a tres economistas- como pioneros de la nueva economía industrial empírica, un campo dentro de la organización industrial que ha creado técnicas fundamentales para tratar de medir y comprender el poder de mercado -entendido éste como la capacidad de un agente empresarial para modificar los precios en ese mercado- que ejercen las empresas, partiendo de la estructura particular de cada mercado, como los del automóvil y las tecnologías de la información.

“Motivados por preguntas relevantes para las políticas públicas desarrollaron metodologías que han tenido un impacto significativo y duradero en el trabajo posterior en la organización industrial así como en otros campos aplicados”, a la vista del impacto que han tenido sus investigaciones en otros campos de la economía, como la macroeconomía, el comercio internacional, la salud y el medioambiente, donde una estimación creíble de la demanda, la productividad y el comportamiento empresarial son un requisito para las políticas basadas en evidencia sobre mercados y competencia, la regulación, el comercio y otras formas de liberalización económica, según ha destacado el jurado en el acta.

La primera gran aportación de los profesores Bresnahan, Pakes y Porter es la realización de estudios empíricos sobre el poder del mercado de las empresas en mercados actuales y el hecho de realizarlos de tal modo que sus hipótesis fueron comprobadas de manera muy rigurosa. “Específicamente, nos ha preocupado mucho que el declive en el grado de competencia en muchos mercados en los países ricos haya llevado a un incremento del poder del mercado”, ha explicado Bresnahan poco después de conocer la noticia del galardón, algo que -a su juicio- evidencia que “el progreso tecnológico no lleva necesariamente a precios más bajos y mejores productos para los consumidores, sino que ha sido capturado por los vendedores”.

El jurado ha destacado que los modelos desarrollados por los profesores Bresnahan, Pakes y Porter son utilizados por las autoridades de la competencia de una gran cantidad de países, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, ya que las herramientas que han diseñado permiten entender cómo funcionan los mercados y pronosticar los efectos anticompetitivos de una fusión.

Sus trayectorias

Timothy Bresnahan (Estados Unidos, 1953) se graduó en el Haverford College y se doctoró en 1978 en la Universidad de Princeton. Desde 1989 forma parte, y actualmente dirige el Center for Research in Employment and Economic Growth en el Instituto Stanford para la Investigación de la Política Económica, además de ostentar la Cátedra Landau en Tecnología y Economía de la Universidad de Stanford.

Ariel Pakes (Edmonton, Canadá, 1949) se graduó en la Universidad Hebrea de Jerusalén y se doctoró en la Universidad de Harvard en 1979. Actualmente es titular de la Cátedra Thomas de Economía, así como miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias y Distinguished Fellow de la Industrial Organization Society.

Robert Porter (Londres, Canadá, 1955) se graduó en la Universidad de Western Ontario (Canadá) y se doctoró en 1981 en la Universidad de Princeton. Desde 1993 es titular de la Cátedra William R. Kenan, Jr. en la Universidad Northwestern.

El jurado de esta categoría ha estado presidido por Eric Maskin, premio Nobel de Economía y Adams University Professor en la Universidad de Harvard (Estados Unidos), y ha contado como secretario con Manuel Arellano, catedrático de Economía en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España.