Unicaja Banco plantea salir a Bolsa el 30 de junio

Unicaja Banco estima ante los inversores nacionales e internacionales que su valor es equivalente a una capitalización bursátil de entre 1.700 y 2.200 millones de euros, es decir, entre 1,10 y 1,40 euros por cada una de sus 1,6 millones de acciones, incluida la ampliación de capital del 40,4 por ciento con la que se estrenará en la Bolsa el 30 de junio. Es la horquilla de valoración que refleja el folleto aprobado esta tarde por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en el que se fijan las condiciones de la próxima oferta pública de suscripción (OPV). El precio final de la acción no se conocerá hasta la víspera del debut bursátil. Con el folleto ya aprobado, se abre ahora el tiempo del ‘book building’, la fase en que se perfilará ese valor de salida en función de las propuestas y ofertas no vinculantes con las que el sindicato de bancos colocadores traducirá en valor de salida el interés por parte de los inversores institucionales nacionales e internacionales, bancos incluidos, interesados en la entidad. La crisis del Popular y la situación de Liberbank, una entidad que por su volumen actúa como referencia del mercado en relación a Unicaja, no han alterado el calendario de Unicaja Banco en relación a su salida histórica a Bolsa, pero sí lo han hecho a la baja con las estimaciones de valoración de forma que la operación resulte atractiva. La ampliación de capital por 7.000 millones prevista por el Santander por 7.000 millones ha jugado a la contra de una horquilla de valoración más alta de Unicaja Banco.

La entidad malagueña inició en marzo el proceso interno para convertirse en empresa cotizada y el pasado 1 de junio comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el denominado ‘Intention to Float’, el penúltimo paso marcado en el calendario del debut bursátil. Una vez aprobado el folleto, se llevará a cabo lo que se conoce como ‘book building’, proceso en el que la entidad va recibiendo a través de los bancos que gestionan la operación ofertas futuras o propuestas de compra de sus acciones por parte de inversores. El administrador del ‘libro’ anotará todas las órdenes que cumplan con los criterios definidos en el folleto. El apetito de los potenciales inversores será clave para la fijación del precio inicial de las acciones de Unicaja Banco. Durante la primera quincena de junio, ese trabajo de prospección, el denominado sindicato colocador elaborará informes para su presentación en visitas a inversores institucionales nacionales y, sobre todo, internacionales. Ese primer ‘roadshow’ de perfil más técnico tendrá continuidad en la segunda quincena cuando los propios directivos de la entidad mantendrán contactos con los responsables de fondos de inversión y de pensiones –entre otros inversores– para mostrarles la oportunidad de acudir a la ampliación de capital de una entidad mediana muy atractiva por diversos indicadores.