Unicaja Banco gana 57,4 millones en el primer trimestre, un 13,1% más Sede de Unicaja en Málaga. / SUR La entidad destaca el fuerte crecimiento del crédito concedido en el arranque del año, con un 45% más de nuevas operaciones que en el último tramo de 2017 NURIA TRIGUERO Jueves, 3 mayo 2018, 09:05

El Grupo Unicaja Banco ha obtenido, al cierre del primer trimestre de 2018, un beneficio neto de 57,4 millones de euros, lo que supone un aumento del 13,1% respecto al mismo trimestre del ejercicio anterior, con un aumento del margen de intereses del 5,1% que se traduce en una rentabilidad sobre recursos propios (ROE) del 6,1%. Estos resultados se han caracterizado por una mejora de los indicadores de la actividad bancaria, según ha manifestado la entidad a través de un comunicado.

Según destacan desde la entidad, en este trimestre los hitos más importantes han sido la mejora de los niveles de solvencia, que ha situado la ratio CET1 en el 15,4%, una de las más altas del sector; la reducción de los activos no productivos, que ha permitido reducir en los últimos 12 meses los riesgos dudosos un 15,2%, hasta una tasa de morosidad que baja al 8,4%, en tanto que los adjudicados disminuyen un 29,3%; el incremento de los niveles de cobertura de los activos dudosos (54,9%) y de los activos adjudicados (64,4%), que también figuran entre los más elevados del sector; iv) el incremento de las nuevas operaciones de financiación crediticia hasta un importe de 915 millones de euros en el trimestre (lo que supone un crecimiento del 45% sobre las nuevas operaciones del último trimestre de 2017); y todo ello, sin afectar al alto nivel de liquidez, con unos activos líquidos disponibles descontables en el Banco Central Europeo (BCE) que representan casi una cuarta parte del balance total.

Beneficios

Según Unicaja Banco, los principales factores que le han permitido mantener unos elevados niveles de generación de resultados son: un sólido margen de intereses, que mejora tanto en relación con el mismo período del ejercicio anterior como respecto al trimestre precedente, soportado, por un lado, por el incremento de las operaciones que potencian los ingresos y, por otro, por la reducción de los costes de financiación minorista y mayorista; la disminución de los gastos de explotación, en el marco de una política de mejora de la eficiencia y de la consecución de sinergias; la reducción de las necesidades de saneamiento, en particular del crédito (tanto por la caída del volumen de activos no productivos como por los elevados niveles de cobertura mantenidos), y la aportación de resultados positivos, que compensan los saneamientos, procedentes de la gestión de los activos inmobiliarios, todo ello logrado con un significativo incremento en las salidas netas de activos no productivos, con un descenso interanual de 1.199 millones de euros.

El margen de intereses sube un 5,1% en relación con el mismo período del año 2017 y un 0,9% respecto al trimestre anterior. El margen bruto del Grupo Unicaja Banco se sitúa en 250 millones de euros, lo que, unido a una caída del 2,5% de los gastos de explotación, da lugar a un resultado antes de saneamientos de 94 millones de euros, en tanto que el beneficio atribuido asciende a 58 millones de euros.

El agregado del margen de intereses y las comisiones se eleva a 205 millones de euros al cierre del primer trimestre de 2018, lo que representa un incremento del 3,7% en relación al mismo período del ejercicio anterior y supone un 1,45% respecto a los activos totales medios. Se incrementan las operaciones generadoras de ingresos y se reducen los costes de financiación, posibilitando compensar el efecto que los bajos tipos de interés están teniendo sobre la rentabilidad media de las inversiones crediticias y de la cartera de deuda.

Por otra parte, la gestión activa de las inversiones en renta fija y variable ha permitido que el Grupo Unicaja Banco haya logrado 16 millones de euros de resultados por operaciones financieras. Como resultados de otros productos/cargas de explotación se contabilizan 17 millones de euros. La estricta política de contención y racionalización de los gastos se ha visto reflejada en una reducción de los costes de explotación en 4 millones de euros, lo que implica una caída del 2,5% respecto al mismo trimestre del ejercicio 2017.

Por otro lado, en el primer trimestre de 2018 se ha destinado a saneamientos y otros resultados un importe de 16 millones de euros, inferior al del primer trimestre de 2017. Cabe destacar que, por segundo trimestre consecutivo, se han producido recuperaciones netas de saneamientos del crédito (4,6 millones de euros en el primer trimestre de 2018 y 17 millones en el anterior), como consecuencia de los altos niveles de cobertura existentes, y de la evolución recuperatoria de dudosos y fallidos.

Más crédito

La dinámica comercial, centrada en la optimización de los niveles de rentabilidad, ha permitido continuar incrementando los volúmenes de negocio, tanto en términos de saldos de crédito normal sin adquisiciones temporales de activos (ATAs), como en formalización de operaciones de crédito y en recursos minoristas captados. En este sentido, hay que destacar, por una parte, el crecimiento de los saldos de préstamos normales, excluidas las ATAs, en un 0,5% respecto al cierre del ejercicio 2017 y, por otro, el impulso registrado en la concesión de nuevas operaciones de préstamo, con formalizaciones por importe de 915 millones de euros, 284 millones más que en el último trimestre de 2017. Por otra parte, se mantiene un ritmo de crecimiento de los recursos de clientes con menor coste financiero y de aquellos otros que, por su naturaleza, aportan más ingresos por comisiones a la entidad, incrementándose, en términos interanuales, el saldo de las cuentas a la vista del sector privado (9,4%) y de los productos de fuera de balance (8,4%), que también crecen en relación con el cierre de 2017.

En relación con el volumen de recursos administrados gestionados por el grupo (sin ajustes por valoración), éste se eleva a 56.951 millones de euros al cierre del primer trimestre de 2018. Los recursos de clientes minoristas se sitúan en 50.093 millones de euros, con un crecimiento interanual de 1.308 millones de euros (un 2,7% más). De estos, los recursos gestionados mediante instrumentos fuera de balance aumentan interanualmente en 997 millones de euros (un 8,4% más) hasta los 12.920 millones, suponiendo un 25,8% de los recursos de clientes minoristas.

Respecto al crecimiento registrado en las nuevas operaciones de préstamo, la producción crece 187 millones en el segmento de pymes y resto de empresas, lo que supone un incremento respecto al último trimestre de 2017 del 55%. En el segmento de particulares, la producción de nuevas operaciones se incrementa en 71 millones de euros, lo que supone un incremento intertrimestral del 31%; de dichas operaciones, las que cuentan con garantía hipotecaria aumentan un 30% y el resto, un 31%. Por último, en los tres primeros meses de 2018 se han formalizado nuevas operaciones de préstamo al sector público por un importe de 83 millones de euros, lo que supone un crecimiento intertrimestral del 46%.

Todo ello ha contribuido a que el saldo del crédito a la clientela (sin ajustes por valoración) se sitúe en 30.771 millones de euros al cierre de marzo de 2018, incrementándose el crédito normal en el trimestre en 127 millones de euros, fundamentalmente en los segmentos de administraciones públicas y empresas.

Plan de digitalización

Por otro lado, en el marco del Plan de digitalización en curso, viene registrándose un incremento continuado del número de clientes digitales, que representan cerca de un 30% del total. Actualmente, del conjunto de las transacciones de la clientela, el 58% tiene lugar a través de los canales de banca electrónica, el 30% se realiza en oficinas y el 12% en cajeros automáticos.

Indicadores de solvencia

El Grupo Unicaja Banco presenta una ratio de capital ordinario de primer nivel (CET1) del 15,4% y de capital total del 15,9%, que figuran entre las más elevadas del sector. Esto supone un incremento, en relación con el cierre de 2017, de 0,8 puntos porcentuales en las ratios de CET1 y de capital total. La ratio CET1 mejoraría en 0,2 p.p., si se incluyeran los resultados generados en el primer trimestre de 2018.

En términos de 'fully loaded' (una vez finalizado el período transitorio de aplicación de la normativa de solvencia), Unicaja Banco presenta una ratio CET1 del 13,5% y de capital total del 14,1%. Esto supone un incremento de 0,7 puntos en la ratio CET1 y de 0,8 en la de capital total, en relación con diciembre de 2017.

Los anteriores niveles de las ratios de capital superan holgadamente los requerimientos establecidos a la entidad por el BCE para 2018, que sitúan la ratio CET1 en el 8,125% y la de capital total en el 11,625%. Así, el grupo, al cierre del primer trimestre de 2018, cuenta con un superávit de 726 puntos básicos sobre los requerimientos de CET1 y de 425 puntos básicos sobre los requerimientos de capital total, lo que pone de manifiesto según la entidad la alta capitalización de la entidad y el bajo perfil de riesgo de la misma.

Liquidez

Los activos líquidos disponibles (deuda pública en su mayor parte) y descontables en el BCE, netos de los activos utilizados, se elevan al cierre del primer trimestre de 2018 a 13.499 millones de euros, lo que representa un 23,2% sobre el balance total del Grupo. Este importante volumen de activos líquidos permite, según manifiestan desde la entidad, gestionar con comodidad los próximos vencimientos de emisiones en mercados.

Continuada reducción de activos no productivos y elevada cobertura

La institución presidida por Manuel Azuaga destaca la «persistente y acelerada» reducción de los activos no productivos (dudosos más adjudicados inmobiliarios), que han caído en los últimos 12 meses un total de 1.199 millones de euros (el -21,6%), con disminuciones netas de 462 millones de euros en los activos dudosos (-15,2%) y de 737 millones de euros en los activos adjudicados (-29,3%), respecto al mismo trimestre del año anterior. Los activos no productivos se redujeron en el año un 5,2% (237 millones de euros). Por su parte, el saldo de activos dudosos del Grupo Unicaja Banco al cierre del primer trimestre de 2018 se sitúa en 2.570 millones de euros. La evolución también ha sido positiva en el trimestre, reduciéndose los activos dudosos en 141 millones de euros, lo que ha supuesto una caída de la tasa de morosidad de 0,4 puntos porcentuales, hasta situarse en el 8,4%.

Igualmente, el banco incrementa sus elevados niveles de cobertura, que figuran entre los más altos del sector: la cobertura de sus activos no productivos se sitúa en un 59% al cierre de marzo de 2018; la de los riesgos dudosos, en el 54,9% y en el 64,4% la de los activos inmobiliarios adjudicados. Así, el saldo de activos no productivos, netos de provisiones, se sitúa en la cifra de 1.789 millones de euros, lo que representa un 3,1% de los activos del grupo al cierre de marzo de 2018, con una disminución de 0,5 p.p. respecto al cierre del ejercicio anterior.

Por último, la ratio Texas, que mide el porcentaje que representa la suma de los activos dudosos y los adjudicados sobre el agregado de provisiones de dudosos, provisiones de adjudicados y capital, mejora hasta el 67,6%. Esta ratio, cuanto más reducida sea, mejor situación de calidad del balance y solvencia pone de manifiesto. En el caso del Grupo Unicaja Banco, la ratio presenta una reducción de 4,9 puntos porcentuales respecto al cierre de 2017 y de 25 puntos en la perspectiva interanual.

Actuaciones recientes

La entidad recuerda que su Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el pasado día 27 de abril, aprobó el proyecto común de fusión por absorción de la filial EspañaDuero por Unicaja Banco, que generará sinergias, mejora de eficiencia y beneficios para clientes, accionistas y empleados, fortaleciendo su cercanía y vinculación con el territorio. Además, dicho órgano de gobierno aprobó la renovación del consejo de administración de Unicaja Banco, motivada por terminación de mandatos, con una propuesta en la línea con los mejores estándares de gobierno corporativo.

Por otro lado, la agencia de calificación Moody's ha elevado, con fecha 19 de abril, la calificación crediticia de Unicaja Banco de depósitos a largo plazo en dos escalones, desde Ba2/Not Prime hasta Baa3/Prime-3, debido a la continua reducción de riesgos y el fortalecimiento del perfil crediticio del grupo.