Benjumea achaca al Santander su caída y la crisis de Abengoa

madrid. El expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, cargó ayer duramente contra el Banco Santander al apuntar al presidente de la entidad en España, Rodrigo Echenique, como el responsable que le «obligó» a dejar su puesto de máximo ejecutivo en la empresa al «influir en el consejo» para que optara entre la permanencia del propio Benjumea o la retirada del apoyo de la entidad de cara a la necesaria ampliación de capital a la que estaba abocada Abengoa tras el verano de 2015.

Durante su interrogatorio en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional como imputado por administración desleal tras cobrar 11,4 millones de indemnización, y para el que el fiscal solicita cinco años de prisión, Felipe Benjumea sostuvo que el Santander «se cargó la operación», en referencia a la ampliación, y «se cargó la empresa». El expresidente cree que con su salida la firma «sufrió un daño brutal», que derivó en una caída de sus acciones, cierre de líneas de liquidez y el concurso de acreedores. «Hasta que fracasa la ampliación, no había problemas para la sociedad», afirmó Benjumea, quien indicó que las cuentas «eran muy buenas», tal y como ya había declarado el lunes el exconsejero delegado, Manuel Sánchez Ortega.

En su versión de los hechos acaecidos entre principios de agosto, cuando se anunció la ampliación de Abengoa, y el preconcurso, el 25 de noviembre, Benjumea señala a Rodrigo Echenique, quien, en una de las conversaciones mantenidas con el banquero, éste le habría indicado que si no se iba y nombraba presidente a Javier Monzón, «el banco no firmaría la operación». Pero no aportó pruebas sobre esas supuestas negociaciones, tal y como solicitó el Ministerio Público.

Después, se habrían unido las otras dos entidades aseguradoras de la ampliación -HSBC y Credit Agricole- al presionar para que Benjumea dejara la presidencia. En su intervención, el expresidente insistió en que los tres bancos habían respaldado su actuación ante la operación que iba a lanzar el grupo, y después se retiraron de forma «poco rigurosa», según su versión.