Bankinter, con beneficio récord, no más fusiones en España

madrid. Bankinter cerró 2017 con un beneficio récord de 495 millones de euros, lo que supone un 1% más que lo conseguido el año anterior aunque entonces se incluían los ingresos extraordinarios contabilizados por la compra de Barclays Portugal. De hecho, si se excluyese esa operación de los resultados, el beneficio de la entidad aumentaría el 20,2% en 2017, según informó en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNVM). La compañía resaltó que los buenos resultados se basan en «el negocio de clientes» que ha permitido un incremento del 3,8 % de la inversión crediticia. Asimismo, la entidad financiera logró elevar un 5,2% la captación de recursos de clientes, que se situaron en 79.376 millones.

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, celebró los datos de la entidad. Asimismo, repasó la situación del sector y consideró que tras la integración del Popular en el Santander y de BMN en Bankia «ya no queda mucho espacio para mayores fusiones». De hecho, estimó que no contempla operaciones de este tipo «en el corto plazo» en España. «Otra cosa son las fusiones transfronterizas. No hay que descartar esto», señaló.