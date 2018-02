La banca prohíbe la compra de 'bitcoin' por temor a impagos La entidad británica Lloyd´s se suma a otras corporaciones en esta medida, que lleva a la criptomoneda a niveles de hace tres meses JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid Lunes, 5 febrero 2018, 20:22

La cotización del 'bitcoin' en el mercado bursátil se desplomó este lunes un 17% y situó su valor por debajo de los 7.000 dólares. Lo hizo después de que hace apenas un mes y medio, los inversores compraran esta misma criptomoneda por casi 19.000 dólares, su máximo histórico. Pero en apenas siete semanas acumula una caída del 63%, arrastrando a importantes minusvalías a quienes habían comprado esta divisa virtual en el momento más álgido de la fiebre desatada a finales de año por ese activo.

El retroceso del 'bitcoin' no ha sido casual. Y no solo porque los expertos vinieran advirtiendo del peligro en adentrarse en este tipo de inversiones tan volátiles y peligrosas. Algunas decisiones que han tomado los bancos están influyendo directamente en esta depresión. Este mismo lunes, la entidad británica Lloyd´s prohibía el uso de sus tarjetas de crédito para adquirir criptodivisas ante el miedo de que una posible depreciación impida a los consumidores repagar sus deudas. Esta decisión también afecta a las filiales del grupo Bank of Sctorland, Halifax y MBNA.

De esta forma, Lloyd´s sigue los pasos que ya han dado en los últimos días entidades estadounidenses como Bank of America, JP Morgan, Citigroup, Capital One y Discover, cinco de los principales emisores de plásticos de pago en ese país.

Además, la red social Facebook ya había prohibido los anuncios de divisas virtuales en sus portales. Esta restricción, unida a los casos en los que se ha detectado la desaparición repentina de miles criptomonedas, como ocurrió la semana pasada en Japón, dejando a sus titulares sin la inversión, ha ahondado las caídas bursátiles del 'bitcoin' y de otros activos similares como el 'ripple', cuyo valor ha descendido un 73% desde sus máximos, o el 'ethereum', que retrocede un 40%.

El presidente de la CNMV, Sebastián Albella, ya desaconsejó hace pocos días la adquisición de 'bitocoin' por el peligro que entrañaban. Albella apuntó que los ciudadanos estaban invirtiendo en estas criptomonedas de forma «desordenada», lo que podría provocar problemas para el futuro de sus bolsillos.