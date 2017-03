Economía obligará a la banca a dar más información al firmar la hipoteca

El ministro de Economía, Luis de Guindos, anticipó ayer algunas de las novedades que se incorporarán a la reforma de la Ley Hipotecaria, con la que se «incrementará muchísimo la transparencia, especialmente en la fase precontractual». Esto es, se actuará antes de que el cliente y su banco acudan a firmar ante el notario. Así lo indicó para justificar una nueva norma que surge después de que varias sentencias «hayan puesto de manifiesto partes opacas» en los préstamos.

Entre los fallos que han cuestionado el sistema se encuentra el referido a las cláusulas por vencimiento anticipado:la posibilidad que tiene el banco de dar por vencida la hipoteca si se registran impagos de sus titulares. Con la futura ley, la banca solo podrá iniciar el proceso de ejecución de la vivienda cuando el importe de las mensualidades que no se han abonado superen «un porcentaje del capital pendiente de amortizar, independientemente del número de cuotas impagadas».

Hasta 2013, gran parte de las escrituras activaban esta cláusula con solo un mes de impago; desde ese año, la ley permitió esa posibilidad si se sucedían tres meses sin pagar. Ahora se establecerá un procedimiento «claro y tajante», según De Guindos. «Si el importe de las cuotas impagadas llega a ese porcentaje, ya es posible el vencimiento anticipado, lo que no significa que haya después una ejecución hipotecaria anticipada», matizó.

Aunque no aclaró cuál será ese límite, en otros países se encuentra fijado en el entorno del 5% o el 10% del capital pendiente de amortizar. A falta de detalles, la medida podría beneficiar a quienes tengan problemas de impago cuando lleven poco tiempo con sus hipotecas en vigor; aunque podría llegar a perjudicar a aquellos titulares que, en los últimos momentos de sus préstamos, tengan problemas para pagar y superen el umbral que se establezca, con lo que se daría la paradoja -si no se introducen otros límites– de que los bancos pudieran activar el vencimiento anticipado con casi todo el crédito amortizado.

Luis de Guindos aclaró, en un almuerzo informativo organizado por la APIE, otras novedades que se incorporarán a la reforma de la Ley Hipotecaria, como explicar exactamente cuáles son los intereses de demora «sin ambages». Además, en las cláusulas «más complejas» se deberá ofrecer «información adicional» a los titulares, así como la posibilidad de que los notarios actúen como asesores.

Por otra parte, se impondrá la obligación de establecer un «contrato estándar y simple» para que sea comprensible por cualquier cliente bancario, así como la necesidad de que la entidad ponga sobre la mesa dos ofertas cuando en una de ellas incorpore productos vinculados para mejorar las condiciones de su crédito. El ministro de Economía descartó poner en marcha otros mecanismos extrajudiciales, como el que se encuentra en vigor con las cláusulas suelo, para conflictos como los gastos iniciales del préstamo.

Un 20% menos de renta

El ministro de Economía indicó que «la percepción de crisis sigue existiendo en España», aunque el país haya recuperado el nivel de renta per cápita que tenía antes del inicio de la recesión, en 2008. Luis de Guindos reconoció que «se ha perdido toda una década» y, si España no hubiera entrado en recesión, el PIB y la renta per cápita serían un 20% superior a los de ahora. «Hemos conseguido cerrar el hueco que dejó la crisis, que se llevó un 10% de PIB, pero queda un sabor amargo, no somos conscientes de las cicatrices» que este periodo ha dejado tras de sí.