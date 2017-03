Clientes de Unicaja sufren el bloqueo de cuentas por no acreditar su fuente de ingresos

Es probable que muchos recuerden el revuelo que se armó hace dos años en las oficinas bancarias a raíz de la obligación de los clientes de presentar una copia del DNI, bajo amenaza del bloqueo de sus cuentas. Las entidades hacían esta exigencia en cumplimiento de la ley de prevención de blanqueo de capitales. Las colas de clientes fueron una escena habitual en las sucursales durante los últimos días antes de vencer el plazo: el 1 de mayo de 2015. Pues bien, numerosos clientes de Unicaja Banco están viviendo ahora una situación parecida: se encuentran con que la entidad bloquea sus cuentas y tarjetas por no haber presentado ciertos papeles que acrediten su fuente de ingresos, tales como la declaración de la renta, la nómina o el certificado de pensión, entre otros. Una vez facilitan dicha documentación pueden volver a operar con normalidad.

Fuentes de Unicaja explican que el requerimiento de estos documentos se viene realizando «en cumplimiento de la normativa antiblanqueo» y recalcan que las cuentas no se bloquean sin avisar, sino después de haber avisado al cliente y darle un plazo –de un mes, al parecer– para presentar los papeles. Los avisos se realizan «por varias vías: correo ordinario, correo electrónico y a través del portal de banca electrónica Univía», explican dichas fuentes.

Sin embargo, son muchos los clientes que se han visto sorprendidos en las últimas semanas por el bloqueo de sus cuentas y sus tarjetas de crédito sin haberse percatado previamente de los mencionados avisos. Así lo confirman desde la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae), que critica que la entidad no haya hecho un esfuerzo en asegurarse que los usuarios reciben la notificación. «Cuando se va a dejar a un cliente sin acceso a su dinero, qué menos que enviar una carta certificada con acuse de recibo. Pero es que ni siquiera han avisado por teléfono», afirma el presidente de esta organización en Málaga, Borja Martín, que recomienda a los afectados interponer una hoja de reclamaciones y, de haber sufrido algún perjuicio económico a causa del bloqueo, exigir una compensación.

Es difícil establecer con exactitud cuántos afectados hay por este asunto, aunque fuentes consultadas calculan que Unicaja puede estar bloqueando unas veinte mil cuentas al mes. Una de estas clientas, María Pérez, asegura: «A mí no me ha llegado ninguna carta. Es posible que metieran un aviso junto al resto de extractos que envían todos los meses, pero no me fijé en él. Me llevé la sorpresa cuando fui a sacar dinero del cajero y no pude». En su caso, la documentación que faltaba no era suya sino de su hija, que es cotitular. Este periódico ha tenido conocimiento de varios casos similares, en los que se han bloqueado cuentas por falta de documentos correspondientes no a sus titulares principales, sino a cotitulares o autorizados. Adicae no tiene constancia de que esto esté ocurriendo en otras entidades, salvo «algún caso en las cajas rurales», apunta Martín.

¿Por qué ahora?

La pregunta es ¿por qué ocurre esto ahora, si el plazo para cumplir con la normativa antiblanqueo acabó en 2015? No hay una respuesta clara. Fuentes del Banco de España afirman que no hay ninguna nueva directriz en este sentido y Unicaja asegura que no está ocurriendo nada que no esté dentro de la normalidad. Desde Adicae aventuran una teoría: que la entidad en 2015 se concentró en cumplir el requisito más perentorio y básico de la ley antiblanqueo, que era tener identificados a todos los clientes con el DNI, y ha ido solicitando después el resto de la documentación. «Puede que se haya marcado un plazo interno para completar este trámite», indican.