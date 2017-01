De Guindos espera que el mecanismo extrajudicial para las cláusulas suelo se apruebe este viernes

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, se mostró ayer optimista sobre las negociaciones del Gobierno con los grupos parlamentarios del PSOE y Ciudadanos y ante la posibilidad de que el Consejo de Ministros apruebe el viernes un procedimiento extrajudicial para devolver a los consumidores el dinero cobrado de más por los bancos con las cláusulas suelo.

El ministro aseguró que esta solución permitirá que «en un plazo muy rápido», de apenas tres meses, los afectados por las cláusulas suelo de las hipotecas puedan recuperar su dinero sin acudir a los tribunales de justicia. Esta alternativa extrajudicial será obligatoria para los bancos, pero voluntaria para los consumidores, según De Guindos.

El Gobierno trabaja desde finales de diciembre para aprobar un real decreto ley que permita a los hipotecados recuperar lo pagado de más si no han podido beneficiarse íntegramente de las caídas del euríbor, pero hasta en dos ocasiones no ha conseguido sacar adelante esta iniciativa al no contar con apoyo parlamentario suficiente.

La Oficina de Intermediación Hipotecaria, fruto de un acuerdo entre la Diputación de Málaga y el Colegio de Abogados, ha ampliado sus servicios para atender a personas afectadas por las cláusulas suelo que tienen escasos recursos económicos. De momento, casi un centenar de personas han solicitado información sobre cómo realizar reclamaciones a los bancos para que les devuelvan el dinero cobrado indebidamente.

Aquellas personas que quieran ser asesoradas en la Oficina de Intermediación Hipotecaria deberán cumplir varios requisitos, como tener la cláusula suelo en la hipoteca de su vivienda habitual, no pudiendo tener otro inmueble en propiedad; y disponer de escasos recursos económicos.

En la Diputación se realizará una primera atención para ver si cumplen los requisitos y, posteriormente, se derivará a los afectados a los letrados del Colegio de Abogados que colaboran altruistamente con la oficina para que estudien y valoren cada caso de manera individualizada.

Los interesados pueden contactar con la Oficina de Intermediación Hipotecaria de manera presencial, acudiendo físicamente a la Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía, en la sede de la Diputación, o través del teléfono, llamando a la línea gratuita 900 770 001; o por correo electrónico a través de la dirección ventanillaunica@malaga.es.

Esta oficina está atendida por 133 abogados especializados que, de manera «puramente altruista», asesoran a los afectados, según el decano del Colegio de Abogados, Francisco Javier Lara. Hasta ahora, la Oficina de Intermediación Hipotecaria trabajaba fundamentalmente para que no se ejecutaran desahucios en viviendas habituales; de hecho en sus cuatro años de historia ha evitado casi 600, según destacó ayer el presidente de la Diputación, Elías Bendodo