La banca móvil de BBVA, elegida como la mejor de Europa por su experiencia de usuario

La aplicación para gestionar la banca a través del teléfono móvil de BBVA ha sido designada como la mejor de toda Europa. Así se refleja en el último estudio realizado por la prestigiosa consultora de mercados Forrester: 'The Forrester Banking Wave: European Mobile Apps – Q2 2018', en el que se destaca «el equilibrio perfecto entre funcionalidades exhaustivas y una excelente experiencia de usuario». En las conclusiones del análisis se indica que la banca móvil de BBVA cuenta con «excelente funcionalidad en todas las categorías, un amplio abanico de funcionalidades de nueva generación y herramientas para la gestión de las finanzas.

La aplicación española ha obtenido una puntuación de 87 sobre 100, muy por encima de la media del continente, situada en los 68 puntos. Estos valores se deben a una «excelente usabilidad», que demuestra que el usuario está por delante en el desarrollo de las herramientas para la gestión financiera.

Forrester destaca en sus conclusiones la función BBVA Valora, como uno de las mejores apartados de la aplicación. Este servicio ayuda a estimar el valor de una propiedad ya sea para compra o alquiler y la posibilidad de realizar la transacción. El informe también asegura que BBVA ayuda a que sus clientes puedan alcanzar una gran variedad de objetivos, como por ejemplo, calcular la cantidad de dinero con la que llegarán a final de mes, una funcionalidad conocida como Movimientos Previstos.

En la edición de este estudio del año pasado, la Banca Móvil de BBVA también obtuvo el primer puesto. Manuel Crespo, director de Tecnología de Banca Digital y Canales de BBVA España, hace balance sobre por qué han revalidado el título. «Hemos seguido avanzando en poner en manos de nuestros clientes soluciones de autoservicio ('Do it Yourself'), tanto en la operativa de gestiones básicas como en la oferta comercial».

Para Crespo, otro de los avances clave en el mantenimiento del liderazgo europeo está en el desarrollo de funcionalidades «que acompañan y asesoran a los clientes en los momentos más importantes de su vida», como BBVA Baby Planner, BBVA Bconomy o la evolución de BBVA Valora. «Además, hemos modificado la usabilidad (navegación) de la 'app', para hacer que la operativa y los procesos sean más rápidos; gracias a esto, hemos conseguido un aumento del número de interacciones diarias y mayores ventas digitales», explica.

Para el director de Tecnología, la app de BBVAse diferencia de sus competidores, precisamente por las funcionalidades que contiene. «Permite, entre otras cosas, hacerse cliente a través del móvil en tan sólo cinco minutos, y domiciliar los recibos de otros bancos con una simple foto al finalizar este proceso». Además, los clientes pueden realizar a través de la Banca Móvil casi toda la operativa que habitualmente se gestiona en una oficina, lo que aporta «mayor autonomía a los usuarios, pero sin renunciar al asesoramiento y acompañamiento de un gestor remoto», uno de los grandes valores de BBVA. Los clientes tienen la posibilidad de contactar con los trabajadores de BBVA desde cualquier canal, ya sea de forma física, telefónica o digital: «Es la combinación perfecta entre el mundo digital y el humano, y es algo muy valorado por Forrester en el informe con una puntuación de 100/100».

Estos resultados respaldan la filosofía que sostiene BBVA con respecto a la era digital, tal y como defendió su presidente, Francisco González, en una tribuna del Financial Times. «Tenemos lo que se necesita para rediseñar la banca y dar lugar a una nueva etapa en la evolución de esta industria». Con esta afirmación, González hace hincapié en que, en los tiempos tecnológicos, algunas de las fortalezas tradicionales de la banca –(seguridad, privacidad y cumplimiento) «no son fácilmente replicables y cada vez cobran más importancia», como hemos se ha en las tribulaciones de Facebook. González concluye que, como demuestra la Banca Móvil de BBVA, «los bancos necesitan construir sobre sus fortalezas fundamentales y encontrar la manera de evolucionar para que, al final, sean más relevantes y estén más involucrados en la vida de las personas».