La Autoridad Fiscal cree que el Gobierno infravalora el gasto presupuestario Califica de «improbable» cumplir la senda de déficit y estima que en 2021 no habrá superávit sino un agujero de 11.500 millones D. VALERA Miércoles, 23 mayo 2018, 00:03

madrid. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera «improbable» que España cumpla con la senda de déficit contemplada en el plan de estabilidad enviado por el Gobierno a Bruselas. En concreto, el programa recoge una reducción del déficit progresivo hasta el punto de que en 2021 debía registrarse un superávit del 0,1%, algo que la Autoridad Fiscal califica de «muy improbable». ¿El motivo? El organismo cree que el Ejecutivo ha infravalorado el impacto de una serie de medidas presupuestarias que incrementan el gasto.

En concreto, la AIReF considera en su informe de evaluación del programa de estabilidad publicado ayer que para cumplir el objetivo marcado por el Gobierno es necesario reducir el déficit en 3,2 puntos entre 2018 y 2021. Un ajuste que el Ejecutivo asegura se conseguirá con un aumento de los ingresos de ocho décimas del PIB al pasar del 37,9% al 38,7%, algo que la AIReF califica de «factible» debido al crecimiento económico. Sin embargo, el resto se produciría por el lado del gasto con una reducción de 2,4 puntos, una disminución que la Autoridad Fiscal no ve posible.

En este sentido, el organismo dirigido por José Luis Escrivá estima que el acuerdo de revalorización salarial de los funcionarios y la subida de las pensiones, lejos de ajustar los recursos, suponen un «considerable» aumento del gasto público. En concreto, la Autoridad Fiscal prevé que el déficit se sitúe en el 2,6% en 2018, cuatro décimas sobre el límite del 2,2%. Asimismo, la desviación para el resto de años hasta 2021 sería de alrededor de un punto de PIB. Es decir, un desfase de unos 11.500 millones. Una de las partidas que provocan ese incumplimiento es el alza del sueldo de los funcionarios. De hecho, el Gobierno prevé que la revalorización retributiva del 1,75% supondrá un aumento del 2% del gasto de personal, inferior al registrado el año anterior a pesar de que entonces la subida salarial fue más moderada (1%). Una «incongruencia» que señala la AIReF eleva el impacto en el gasto para 2018 hasta el 3%.

Asimismo, la Autoridad Fiscal da un tirón de orejas al Gobierno por la falta de concreción sobre el impuesto a las grandes tecnológicas, la denominada 'tasa Google'. A pesar de que el plan de estabilidad estima una recaudación de 600 millones este año, la AIReF no ha tenido en cuenta estas cifras en sus cálculos al no poder evaluar cómo funcionará este impuesto y no saber cuándo entrará en vigor.