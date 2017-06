Autónomos: ¿Cómo reducir gastos este verano? Darse de baja durante el mes de descanso o deducir impuestos y desembolsos, entre los trucos legales más recurrentes para que las vacaciones no acaben saliendo caras ALBERTO GÓMEZ Domingo, 25 junio 2017, 00:25

Dice el chascarrillo que los autónomos son los únicos trabajadores que nunca enferman ni necesitan tomarse vacaciones. Algo o mucho hay de cierto en esa forzosa imagen de estoicismo que desprende el empleo por cuenta propia, con prestaciones raquíticas y más obligaciones que derechos. Lo más frecuente es que las vacaciones de los autónomos sean en realidad días sin sueldo, de modo que conviene recordar cómo reducir gastos para que el descanso no acabe convirtiéndose en un quebradero de cabeza.

Darse de baja como autónomo en verano, la época de menor actividad laboral en la mayoría de sectores, puede ser un balón de oxígeno para el bolsillo. El ahorro de la cuota con base mínima a la Seguridad Social en julio y agosto ascendería a más de 500 euros (267 euros por mes), aunque hay que tener en cuenta que durante estos meses no pueden emitirse facturas ni deducir gasto alguno, por eso resulta conveniente evaluar la idoneidad de la baja en cada caso. Si la actividad profesional queda interrumpida en verano, sin duda resultará rentable. La baja como autónomo también supone una buena opción si los proyectos a realizar se prolongan hasta septiembre y, por tanto, no hay que emitir facturas durante julio y agosto.

Los trámites burocráticos y la pérdida de bonificaciones son factores que también pueden disuadir de esta posibilidad. En el caso de los beneficiarios de la tarifa plana, que pagan 50 euros por mes, las bajas no resultan recomendables, porque a la hora de volver a darse de alta habrían perdido esta ayuda y deberían abonar 267 euros. En caso de que la baja no sea posible, existen trucos legales para ganar más facturando lo mismo, fórmulas que pueden ayudar a pagar menos impuestos o a reducir costes, incluidas las temidas cuotas a la Seguridad Social.

Quienes trabajan desde casa pueden deducir amortizaciones de hipoteca, pagos de la comunidad de propietarios e impuestos como el IBI de forma proporcional al espacio utilizado para desarrollar la actividad. En una vivienda de 50 metros cuadrados con una oficina que ocupa el 20 por ciento, habrán de calcularse las deducciones en función de ese porcentaje, no de la superficie total de la casa. También puede amortiguarse el gasto de suministros como agua o luz, aunque en estos casos Hacienda suele ser más restrictiva y habría que añadir al cálculo los días laborales y las horas en las que se ejerce la actividad profesional.

Los gastos de viaje, representación y vestuario, siempre que esté acreditado que se trata de desembolsos relacionados de forma directa con el trabajo, también son deducibles, al igual que las facturas del teléfono móvil. El vehículo particular y los gastos del seguro pueden presentarse como gastos al cien por cien sólo para profesionales del transporte y al cincuenta por ciento en según qué casos, por lo que en este punto es recomendable consultar a un asesor.

En materia de empleo por cuenta propia, la jurisprudencia va un paso por delante de la ley. Si los trabajos facturados no alcanzan el salario mínimo interprofesional, que en España asciende a 825 euros al mes (9.908 euros al año), en teoría no es necesario darse de alta como autónomo. La legislación de la Seguridad Social establece como norma la obligatoriedad de darse de alta si se realiza actividad económica de forma habitual, personal y directa. Esa obligatoriedad es independiente del nivel de ingresos y del tiempo dedicado, y es aquí cuando surgen los problemas. ¿Y si facturo menos de 800 euros al mes, tengo que pagar una cuota mínima de 267 euros? Una sentencia dictada en 2007 por el Tribunal Supremo, y que dictó jurisprudencia, establecía que no era necesario darse de alta como autónomo si los ingresos eran inferiores al salario mínimo profesional, aunque se trata de jurisprudencia y no de normativa.