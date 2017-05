¿De verdad los autónomos pagan más en España que en cualquier otro país?

Simplificar siempre conduce al error. Y, sobre todo, cuando se habla de algo tan complejo como los sistemas de cotización de los profesionales por cuenta propia. Por eso esas infografías que circulan por las redes sociales en las que se comparan los 267 euros que pagan, como mínimo, los autónomos españoles con supuestas cuotas de 14 euros en el Reino Unido o el 'gratis total' de Francia son engañosas. Lo que sí es cierto es que en la mayoría de países europeos, los emprendedores pagan en función de lo que ingresan, a diferencia de España, que tiene una cuota fija que se convierte en una pesadilla para quienes afrontan situaciones difíciles en su negocio.

Esta es la realidad de los emprendedores en diferentes estados europeos:

Reino Unido:

Si ingresas menos de 7.033,9 euros: no hay obligación de cotizar

Si ingresas entre 7.033,9 y 9.504,3 euros: pagas 3,3 euros a la semana (14,3 euros al mes). Esta cotización da derecho a la 'Pensión Básica del Estado' y a la 'Nueva Pensión Estatal' (Basic State Pensión y New State Pension), subsidio por maternidad, prestación por incapacidad y prestaciones por muerte y supervivencia. No da derecho a pensión adicional del Estado y desempleo.

Si ingresas más de 9.504,3 euros al año, tendrás que pagar el 9% de los ingresos correspondiente al class 2 y un porcentaje variable según los tramos de tu facturación. Esta cotización da derecho además a pensión adicional del Estado y desempleo.

EJEMPLO: Con 1.500 euros de facturación... pagarías 161,5 euros/mes

IVA: Sólo hay que incluirlo si al año facturas más de 79.000 libras.

Francia:

El primer año no se paga nada

A partir del segundo año se pagan unas cuotas en función de la profesión que se tenga, así como de la facturación. Coberturas: asistencia sanitaria, jubilación, incapacidad temporal y pensiones de viudedad e invalidez. La cuota para un autónomo que ingresa 2.000 euros brutos al mes puede rondar los 500 euros. Aparte, se paga el impuesto de la renta.

Figura del 'auto-entrepreneur': Permite iniciar una actividad emprendedora sin perder el derecho a la prestación por desempleo, jubilación, condición de funcionario o ayudas a estudiantes. No se pueden superar los 32.100 euros al año en actividades de servicios o los 80.000 para actividades comerciales. Exime de cobrar el IVA, pero a cambio no se puede desgravar. Se paga un porcentaje de los ingresos (21-23% para servicios y 13% para actividades comerciales), pero no cotizas a la Seguridad Social.

EJEMPLO: Con 1.500 euros de facturación... pagarías en torno a 400 euros si eres profesional liberal o 345 euros si eres 'entrepreneur'

Italia

No existe una cuota para autónomos. Solo pagan el impuesto de la renta en función de sus ganancias. Esto supone un 20% de lo que facturan anualmente.

Portugal

El primer año no se paga nada.

Después se paga en función de ingresos: el tipo de cotización para la protección básica es del 25,4%, mientras que el esquema ampliado alcanza un tipo del 32%.

EJEMPLO: Con 1.500 euros de facturación... pagarías 381 euros/mes

Ojo: en Portugal los autónomos no cobran nada durante el primer mes que están enfermos

Holanda

La cuota fija para autónomos en los Países Bajos es de 50 euros anuales

Hay que contratar un seguro médico privado obligatoriamente: unos 100 euros mensuales

IRPF: la obligación de presentar declaración es a los cinco años de empezar la actividad

Alemania:

Cuota de 140 euros/mes de Seguridad Social (sólo si ingresas más de 1.700 euros al mes)

Seguro médico obligatorio (privado o público, según nivel de ingresos): entre 150 y 200 euros al mes

Ejemplo: Con 1.500 euros de facturación: pagarías entre 150 y 200 euros al mes