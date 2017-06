Amazon e Ikea: una historia de amor ha nacido La multinacional sueca ha anunciado que empezará a trabajar con plataformas de comercio 'on line' NURIA TRIGUERO Lunes, 19 junio 2017, 00:53

A algunos, la sola mención de Ikea les provoca sudores fríos. Horas recorriendo un laberinto interminable, discusiones con la pareja, niños perdidos, colas para pagar… y el temido momento de meter las compras en el coche, sólo superado por la experiencia de enfrentarse al montaje de los muebles. Por eso la noticia de una alianza entre la multinacional sueca y Amazon ha alegrado el corazón a más de uno. Según ha adelantado el consejero delegado de Ikea a Reuters, Torbjorn Loof, la compañía tiene planes para vender sus productos a través de plataformas de terceros, como Amazon y Alibaba. Los proyectos piloto se empezarán a desarrollar a partir de 2018.

La mayor ventaja de esta iniciativa para los usuarios será, obviamente, el envío gratuito o a muy bajo coste. Y es que actualmente Ikea permite la compra 'online' en su página web, pero los gastos de envío son muy elevados. Concretamente en España se cobra, además de unos gastos de gestión fijos de 14 euros, una tarifa de transporte que oscila entre los 55 y los 283 euros, en función de la distancia y el importe de los artículos comprados.

¿Cuándo se materializará esta alianza entre los dos gigantes? Desde Ikea España explican: "No disponemos de más información más allá de que la compañía está abierta a testar y llevar a cabo pilotos con otras plataformas 'on line' además de la propia, como respuesta a su curiosidad por explorar nuevas áreas y ser más accesibles para más personas. En cualquier caso, el principal foco seguirá estando en sus canales de venta actuales, incluyendo la web y sus tiendas físicas, que también se encuentran en continuo desarrollo". Además, prefieren ser prudentes y no citan a Amazon, ya que "todavía se está negociando a través de qué plataformas concretas" venderá sus productos Ikea.

Lo cierto es que en Amazon ya se pueden comprar artículos de Ikea; no todos, pero sí una amplia variedad. Sin embargo, no son productos vendidos por la compañía, sino por empresas que los revenden. "La venta de estos productos a través de Amazon se lleva realizando desde hace varios años pero no por parte de la compañía por lo que en ningún caso corresponde a ninguna de estas pruebas piloto", explican los portavoces de Ikea en España.