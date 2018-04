La AIReF critica el alarmismo generado con el sistema de pensiones El presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, en el Congreso. :: efe Sostiene que el aumento del gasto en esta partida por el envejecimiento de la población será «manejable y razonable» D. VALERA Miércoles, 18 abril 2018, 00:07

madrid. «Me preocupa mucho la sensación de que hay un problema agudo con las pensiones. No es verdad y no es razonable». Con esta afirmación el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) criticó con dureza ayer en su intervención en la comisión de Presupuestos del Congreso los estudios y análisis que cuestionan la viabilidad del modelo actual y muestran una merma de las prestaciones basándose en «proyecciones a largo plazo con un alto grado de incertidumbres». Unos cálculos que, en su opinión, no ponderan bien los parámetros de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013.

Escrivá reconoció que el envejecimiento de la población va a someter el gasto en pensiones a una «presión» en los próximos años. Algo que ocurrirá también con los recursos destinados a la sanidad y a la dependencia. Sin embargo, defendió que esos incrementos del gasto serán serán «manejables y razonables» y consideró innecesario «crear una angustia» con esta materia.

Para defender su tesis el presidente del organismo encargado de evaluar las cuentas públicas estimó que la indexación de las pensiones con el IPC -vincular su revalorización a la inflación como antes de la reforma de 2013- tendría un coste adicional de siete décimas de PIB (unos 8.000 millones) hasta 2023 y de 1,2 puntos (unos 14.000 millones) hasta 2030. Unas cifras relativamente moderadas en el tiempo. Hay que tener en cuenta que los recursos para estas prestaciones se incrementan en 5.000 millones en los Presupuestos de 2018, pero la mayor parte de ese incremento (4.000 millones) se debe a la llegada de nuevos beneficiarios que disfrutan de una pensión mayor y sólo 1.000 millones se deben a los incrementos superiores al 0,25% de las pensiones más bajas.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la Seguridad Social tiene un déficit de 17.000 millones. Un agujero que se mantendrá en 2018. Según la Autoridad Fiscal el sistema incumplirá el objetivo del 1,1% fijado para este año y cerrará en el 1,5%. De hecho, el sistema recibirá una inyección de 15.000 millones procedentes del Tesoro para pagar la paga extra de los pensionistas. Y eso que la AIReF consideró que las previsiones de ingresos de cotizaciones contempladas en las cuentas públicas son «por primera vez realistas» al situarse en un repunte del 5,4%. En este sentido, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, se mostró ayer partidario en el Congreso de elevar las bases de cotizaciones máximas para mejorar los ingresos del sistema, aunque explicó que esto supondrá aumentar también las pensiones máximas.

Por otra parte, la AIReF estimó que España acabará el año con un déficit del 2,5%, tres décimas por encima del objetivo del 2,2% debido a los 2.000 millones del rescate de las autopistas de peaje. Prevé que el Estado supere en más del doble su límite, pero se compensará gracias a los ayuntamientos y las comunidades.