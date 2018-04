Nestlé y Gallina Blanca se interesan por la moringa ecológica que se cultiva en Málaga Plantación de árboles de moringa en la Axarquía . / Agustín Peláez La firma Nature's Best Moringa Spain inicia contactos con ambas compañías ante la calidad del producto malagueño AGUSTÍN PELÁEZ Jueves, 19 abril 2018, 00:32

La moringa (Moringa oleífera), denominada también como 'Árbol de la Vida', está considerada un 'súperalimento'. Se trata de una planta originaria de las faldas del Himalaya, de la familia de la col o el rábano, que en la provincia empezó a cultivarse tímidamente hace una década y que con el paso de los años se ha ido extendiendo gracias al atractivo interés que tiene para el agricultor -en el campo se cotiza a 17 euros el kilo de hoja seca ecológica para el agricultor-. Actualmente, supera incluso a la estevia, que ha ido perdiendo terreno en la provincia debido a las dificultades que tienen los productores para vender la hoja seca al estar sólo autorizada para infusiones y no para su uso como edulcorante, lo que ha abierto el negocio de la importación.

A la moringa se le atribuyen numerosas propiedades nutricionales y beneficios para la salud: es rica en hierro, calcio, potasio, vitamina A, vitamina C y proteínas. Se dice que mejora las defensas, regula los niveles de azúcar en sangre, es un buen antioxidante y tiene efecto antiinflamatorio. Sin embargo, no se aconseja consumir más de tres o cuatro gramos al día si se consume en polvo, o no más de tres o cuatro semillas también por día.

La firma malagueña Nature's Best Moringa Spain, que produce sólo moringa ecológica, ha llamado la atención de dos grandes del sector alimentario europeo. Se trata de la multinacional Nestlé y de Gallina Blanca, del grupo alimentario catalán Agrolimen. Los contactos se han producido esta semana en Alimentaria 2018, la Feria Internacional de Alimentos y Bebidas de Barcelona.

Salvador Rodríguez, gerente de Moringa Spain. / SUR

Según el gerente de Moringa Spain, Salvador Rodríguez, las dos empresas llevan tiempo pensando en producir algún producto con moringa. «Lo que más les ha gustado es la calidad de nuestro producto. Nuestra producción es ecológica y tiene más proteínas que la de importación. La moringa de Málaga posee entre un 32 y 35% de proteína vegetal pura, mientras la que viene de fuera suele dar sólo entre un 24 y 25%», explica Rodríguez.

Asimismo, una empresa de fabricación de yogures de Portugal ha expresado también su interés por la moringa de Málaga Spain. «Sus posibilidades en la cocina son muchas. De hecho, en Málaga ya hay empresas que están fabricando pasta con moringa, helados con moringa y pan con moringa», señala Rodríguez, cuya empresa comercializa este súperalimento en diversos formatos: en cápsulas y en polvo. Málaga Spain, que forma parte de la expedición de productores malagueños que acuden a Alimentaria con Sabor a Málaga, es además la primera empresa que comercializa las semillas de moringa para el consumo en fresco.

El cultivo de moringa se caracteriza por crecer bastante con el calor. Para forraje, es decir para la producción de hojas, la cosecha suele comenzar en mayo y finaliza por lo general entre septiembre y octubre, admitiendo cosechas cada 30 o 35 días.

La vida del árbol es de unos diez años y puede llegar a alcanzar los 12 metros de altura. Las frutas son vainas de color marrón oscuro que contienen las semillas. Para la producción de hoja no se deja que la planta se convierta en árbol, para facilitar su recolección. Las plantas suelen crecer en verano entre los 3 y 4 centímetros por día. Las hojas se comercializan en seco, por lo que los agricultores deben llevarlas a secaderos donde pasan unas 24 horas. Este proceso es bastante delicado, ya que si se fermentan y ennegrecen hay que tirarlas. Por lo general los productores de moringa comercializan el producto en hojas seca, molida o en polvo y en cápsulas. Actualmente la superficie de cultivo dedicada a la moringa en la provincia apenas supone unas 10 hectáreas. La razón es que sólo se está cultivando para satisfacer la demanda actual.