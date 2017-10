Llegó el aguacate 'light' Si eres un forofo de este fruto, ya se comercializa en España. Tiene un 30% menos de grasa que los de las variedades más comercializadas AGUSTÍN PELÁEZ Málaga Sábado, 7 octubre 2017, 00:42

No es ciencia ficción. Por primera vez a España la marca de frutas tropicales y exóticas Isla Bonita, del Grupo ARC Eurobanan, acaba de lanzar al mercado el Aguacate Light, fruto que se caracteriza por tener un 30% menos de materia grasa, además de un sabor ligero y una pulpa suave y agradable. No es una variedad única u obtenida. Se trata de una selección de variedades de piel lisa, también conocidos en España como aguacates ‘verde’. Se caracterizan por tener de rápida maduración y un proceso lento de oxidación. Isla Bonita, que se niega a revelar de qué variedad se trata, garantiza que es un aguacate cultivado de forma natural y por tanto no han sido manipulados genéticamente. La firma indica además que lleva dos años haciendo estudios para dar con esta fruta con un 30 % menos de materia grasa.

Según ha señalado a SUR la empresa Eurobanan, para encontrar los aguacates con menos aporte calórico, Isla Bonita ha analizado 32 variedades en seis países distintos, aunque solo una pocas han pasado el requisito de tener un 30 % menos de materia grasa, a la vez que reunir otras características nutricionales (alto contenido en vitamina A, B, C, E y K, proteínas, potasio y grasas monoinsaturadas).

El aguacate light Isla Bonita cuenta con el sello del Programa de Alimentación y Salud de la Fundación Española del Corazón (PASFEC) como producto con contenido reducido en grasas.

Según señala la marca, es un tipo de aguacate principalmente consumido en países de Latinoamerica y cultivado en climas muy específicos, lo que le confiere propiedades y cualidades organolépticas muy diferentes a los aguacates más comercializados.

En España la variedad más comercializada es la Hass, que también es la más cultivada en Málaga. No obstante, también se producen y consumen otras variedades como son Fuerte, Bacon, Lamb Hass, Pinkerton, Reed o Zutano, aunque en bastante menor medida. Algunas, según Isla Bonita, tienen incluso más grasas que la Hass.

Pero si las grasas de los aguacate son buenas, ¿por qué comercializar uno light?

Según señala Isla Bonita en www.aguacatelight.com, hay consumidores que no la incorporaban a su dieta en más ocasiones porque no les compensa su alto poder calórico, de ahí que hayan dedicado los dos últimos años a investigar, identificar y seleccionar aquellas variedades de aguacate que de forma natural reúnen las condiciones nutricionales óptimas para ser considerados light.

Isla Bonita asegura que la marca fue pionera en España en la importación de frutas tropicales y exóticas, y que introdujeron en el mercado español frutas como la piña o el papayón. En la actualidad, Isla Bonita es la marca con mayor número de referencias de frutas tropicales y exóticas en el mercado nacional.

Por lo que se refiere al Aguacate Light, este estará disponible prácticamente todo el año en tiendas selectas y cadenas de distribución como el supermercado de El Corte Inglés, Hipercor o Supercor, Makro y en cadenas regionales como GADIS en Galicia, Supermercados Deza en Córdoba o Hermanos Martín en Sevilla, aunque en las próximas semanas anunciará nuevos puntos de distribución.

El 2016 una empresa estadounidense lanzó un aguacate bautizado como Slimcado, con el doble de tamaño, pero con un 50 %menos grasa. Slimcado es una variedad de aguacate ‘verde’ que se produce en Florida. En el mercado interno estadounidense manda la variedad Haas, que se cultiva especialmente en California o se importa de México.

Las empresas productoras y comercializadoras de aguacate malagueñas destacan del Hass su sabor incuestionable, en parte debido a su contenido de materia grasa. La Haas representa 95% de las ventas en EE UU, se consume a un ritmo de unos 4.250 millones de aguacates anuales, cerca de cuatro veces más que en 2005. Se estima que los 323 millones de estadounidenses consumen un promedio de unos 14 aguacates al año cada uno.

En los últimos seis años, el consumo de aguacates en la UE se ha duplicado y se estima en unos 0,75 kilos per cápita. España produce unas 80.000 toneladas anuales, de los que más de 45.000 tienen su origen en el campo malagueño.

Europa consume entre 400.000 y 500.000 toneladas de aguacate al año, de los que un 10% son españoles. El resto, procede de México y Chile, que son los reyes, y cada vez más de Perú e Israel, entre otros orígenes.