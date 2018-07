El incendio que desabastece de varios tipos de pan a los supermercados de Mercadona Desde hace unas semanas es imposible encontrar pan de soja o de chapata en las estanterías de la sección de panadería ESTER REQUENA Martes, 3 julio 2018, 18:49

La pregunta se repite desde hace unas semanas en las secciones de panadería de los supermercados de Mercadona: ¿hoy no hay bollitos de pan de soja o de zapata? Un no rotundo es la contestación de los empleados. Y no porque se haya dejado de fabricar. Todo es debido a un incendio que tuvo lugar a principios de junio en Valencia en una de las principales panificadoras en las que Mercadona elabora tanto los panes como productos de bollería para gran parte de la cadena de supermercados.

El fuego arrasó en torno al 80% de la panificadora (que cuenta con una extensión de 30.000 metros cuadrados), en la que habitualmente trabajan 540 trabajadores divididos en turnos. Las llamas se iniciaron de noche en la zona de los hornos cuando 80 personas se encontraban en plena producción, aunque no huno víctimas tras ser evacuados.

La quema de maquinaria industrial, materiales de producción y buena parte de la estructura -la cubierta de la nave se vino abajo en la zona central por las elevadas temperaturas- han llevado a dejar de elaborar pan de soja y chapata. Y aún quedarán unas semanas para volverlos a encontrar en los estantes de la zona de panadería, según fuentes consultadas.