La importación sigue elevando el negocio de las empresas subtropicales malagueñas Frutas Montosa se reafirma como la empresa rey del subtropical malagueño. / A. Peláez Enviado especial. Madrid Las comercializadoras de la provincia continúan creciendo una media de un 20% anual gracias al incremento del consumo de aguacate y mango en la Unión Europea AGUSTÍN PELÁEZ Viernes, 20 octubre 2017, 00:36

La apuesta por la exportación no deja de dar buenos resultados al subtropical malagueño, aún cuando la producción provincial de aguacate se mantiene más o menos estable (en torno a las 40.000 toneladas por campaña) y la de mango lleva dos años casi idéntica (unas 30.000 toneladas). El secreto está en la actividad importadora de las empresas agroalimentarias de la provincia para seguir abasteciendo a los mercados europeos. Y es que Europa no deja de demandar aguacates. El consumo de este fruto ha crecido en la comunidad europea cerca del 150% en la última década o, lo que es lo mismo, casi la misma producción española por campaña. También Europa demanda mango todo el año, y Málaga es la única zona productora de la UE.

No se trata de traer fruta de otras zonas productoras del exterior para hacerlas pasar por española, sino de reexportarlas a Europa, indicando su origen. No obstante, desde la asociación Nacional de Productores de Frutas Subtropicales se trabaja en la creación de un sello de calidad para diferenciar los aguacates y mangos de Málaga y Granada. «Aquí los cultivos son prácticamente ecológicos, apenas requieren tratamientos fitosanitarios y son muchos los productos no autorizados que sí lo están en otros países», señala su presidente, José Linares.

Para empresas como Frutas Montosa, la firma líder en frutas tropicales con más de 30 años de antigüedad, el negocio de la importación puede suponer el 70% del total. La firma prevé cerrar 2017 con 118 millones de facturación, frente a 102 en el pasado ejercicio. En total comercializará 26,5 millones de kilos de aguacates, frente a 24,1 millones en 2016; 3,2 millones de kilos de guacamole (2,7 en 2016), cuatro millones de kilo de mangos, uno más que en el pasado ejercicio, y un millón de kilos de salsa de mango (100.000 kilos en 2016). Buena parte del crecimiento se debe al negocio de la importación para volver a exportar.

Fernando Hierro con Trops. / A. Peláez

La sociedad agraria de transformación Trops, que facturó en la pasada campaña 80 millones de euros, prevé rondar este año los 100 millones. Frutas Reyes Gutiérrez no descarta alcanzar los 65 millones (40 de Reyes Gutiérrez España, 10 de Avomix, la empresa del grupo especializada en la transformación, IV y V Gama, y 15 de Reyes Gutiérrez France). Lo mismo sucede con Natural Tropic, que espera alcanzar los 35 millones este año -facturó 30 millones en 2016-. La historia se repite con Frutas Sigfrido, que incrementará su facturación de 8,4 millones de euros a unos 11 millones al final de este año, y con Trópico Spain, que terminará el ejercicio con 30 millones en ventas, según han señalado sus directivos en Fruit Attraction, feria que han aprovechado también para entablar contacto con sus proveedores.

La feria registró ayer la visita del exfutbolista y actual entrenador de fútbol, Fernando Ruiz Hierro, para apoyar los productos subtropicales de Trops, SAT de las quen es socia su familia.

En el sector cítrico, la malagueña Tana presentó sus hojas de aloe vera ecológicas.