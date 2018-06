La enfermedad más devastadora del cítrico en el mundo se acerca a los cultivos de Málaga Expertos alertan a los agricultores sobre los efectos de la plaga HLB, cuyo vector se encuentra desde hace unos meses ya en Lisboa AGUSTÍN PELÁEZ Viernes, 8 junio 2018, 00:59

Las plagas y enfermedades que más temen los agricultores del sector citrícola son el 'greening' o Huanglongbing (HLB), la Xylella fastidiosa y el Mal Seco. Y las tres se acercan amenazadoramente a los cultivos de la provincia. En julio de 2017 se declaró la plaga del Mal Seco en la provincia después de que se detectara un foco en julio de 2015 en el vale del Guadalhorce. Los productores afectados tuvieron que arrancar los árboles para erradicarla. El pasado mes de abril, la Junta comunicaba la detección de la Xylella fastidiosa en plantas ornamentales en un vivero de El Ejido (Almería). Esta plaga afecta a una larga lista de plantas, entre las que se encuentran los cítricos, un sector de una enorme importancia en la provincia, toda vez que Málaga es la primera productora de limones de Andalucía.

Pero hay otra enfermedad mucho más temida sobre la que los responsables de la Consejería de Agricultura quieren que los productores y técnicos estén en alerta: el Huanglongbing (HLB) o 'greening de los cítricos', considerada la más devastadora en cítricos en el mundo. La razón no es que la bacteria esté en España. La preocupación obedece a que ya se ha detectado a 200 kilómetros de Andalucía, en las plantaciones citrícolas próximas a Lisboa (Portugal), es el insecto vector (Trioza erytreae) propagador de la enfermedad del Huanglongbing (HLB), una enfermedad bacteriana que afecta al sistema vascular del árbol y causa la muerte de los cítricos.

Para hablar de los peligros de esta enfermedad y otras plagas, el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) de Málaga, celebró ayer en su centro de Campanillas una jornada en la que el experto Francisco José Arenas, del IFAPA Las Torres de Alcalá del Río (Sevilla) informó de las actuaciones que se están llevando a cabo para controlar el vector y los estudios que se están llevando a cabo con variedades vegetales con ciertas tolerancias a la enfermedad y que han sido desarrolladas en Estados Unidos. «Tenemos que conocer cómo se comportan esas variedades tolerantes en nuestros suelos y con nuestras condiciones climáticas. Es pronto para tener resultados, pero es necesario que el agricultor se conciencie y avise si tiene conocimiento de un organismo nocivo en su parcela».

Según Víctor Quinto, también del Ifapa Las Torres de Alcalá del Río, el vector constituye en si mismo una plaga, ya que tiene una altísima capacidad de proliferación y es muy buen transmisor de la bacteria que provoca el 'greening'. «Aunque la bacteria no está presente en Andalucía, si está el vector en Lisboa, tenemos además el cultivo y el clima, es decir, el caldo de cultivo ideal para que se produzca un desastre.La principal estrategia es la prevención, que no se hagan plantaciones nuevas con plantas no certificadas», dijo Quinto.

El investigador Modesto del Pino, explicó que el Ifapa Málaga está participando en un proyecto junto con el IVIA de Valencia, el ICIA de Canarias y el IMIDA de Murcia que consiste en el estudio de psillidos parecidos al Trioza erytreae que sean enemigos naturales. «En Canarias se ha importado un psillido parasitoide de Sudáfrica para ver si es efectivo», indicó.

El presidente del IFAPA, Jerónimo Pérez, que clausuró la jornada, reconoció que es una cuestión que preocupa a la Consejería de Agricultura, que desde sus centro de investigación agraria está buscando soluciones por el riesgo que representa para el sector del cítrico.