Dcoop participa en un proyecto europeo para diseñar servicios climáticos para el olivar Los cinco socios españoles que participan en Med-Gold se reunieron ayer en la sede de Dcoop en Antequera. / SUR Su objetivo es comprobar la aplicabilidad de los modelos predictivos en la mejora de la toma de decisiones por los agricultores y las empresas AGUSTÍN PELÁEZ Miércoles, 13 junio 2018, 00:54

El cambio climático puede afectar a algunos cultivos básicos de nuestra agricultura, como por ejemplo el olivar, con más de 130.000 hectáreas de cultivo en Málaga; el viñedo y el trigo. La posibilidad de que estos cultivos puedan verse amenazados por eventos climáticos extremos, tales como sequías, olas de calor, lluvias torrenciales o incluso una mayor incidencia de plagas, ha llevado a un grupos de empresas e instituciones a poner en marcha un proyecto financiado por la Unión Europea. Este proyecto, denominado Med-Gold (Turning climate-related information into added value for traditional MEDiterranean Grape, Olive and Durum wheat food systems.), tiene como objetivo transformar la información climática y adaptarla para proporcionar valor añadido en la toma de decisiones para los sectores del vino, el aceite de oliva y el trigo duro y de este modo, poder adoptar decisiones estratégicas mediante indicadores que ayuden a optimizar las prácticas de gestión agrícola.

Med-Gold es un proyecto coordinado por la Agencia Nacional Italiana de Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible (ENEA) y en él participan cuatro entidades españolas: Barcelona Supercomputing Center- Centro Nacional de Supercomputación (BSC), el grupo empresarial tecnológico GMV Aerospace & Defence S.A.U. (GMV), Ec2ce (compañía sevillana especializada en inteligencia artificial), y la cooperativa multisectorial Dcoop, que quiere adelantarse de este modo y utilizar el proyecto para estar preparado preparado para escenarios futuros.

Los cinco socios se reunieron ayer en la sede de Dcoop en Antequera para seguir avanzando en el proyecto, en el que también participan once entidades más: Beetobit SRL, Consiglio Nazionale Delle Ricerche, AGC Market View Services, JRC -Joint Research Centre-European Commission, Met Office, University Of Leeds, Panepistimio Thessalias, Universidad Militar Nueva Granada, HORTA SRL, la bodega portuguesa Sogrape Vinhos, la empresa de alimentación italiana Barilla y National Observatory Of Athens, que es líder junto con Dcoop del grupo de trabajo que se centra en el sector del olivar. Con una duración de cuatro años, Med-Gold persigue transformar la información relacionada con el clima en servicios climáticos avanzados y adaptados un valor añadido para los sectores del vino, aceite de oliva y trigo duro.

Planes a largo plazo

Así, los modelos predictivos que se desarrollen ayudarán a las empresas y a los agricultores a tomar decisiones sobre riego, fertilización, cosecha y tratamiento de plagas con suficiente antelación realización de cultivos e inicio de cosechas, permitiéndoles tomar decisiones y actuar conforme a escenarios de medio y largo plazo durante períodos de tiempo más largos (meses, estaciones o incluso décadas en el futuro).

Para los participantes en el proyecto, saber de antemano si la próxima temporada será más cálida, más seca o más húmeda de lo normal, permitiría que los productores de vino, aceite de oliva y trigo duro establezcan también con antelación sus estrategias para contrarrestar los efectos del clima, eligiendo los mejores tratamientos para luchar contra las plagas, decidiendo las fechas más idóneas para la recogida o el manejo de los cultivos, o seleccionando las variedades más adecuadas. Así lo ha explicado Silvia López, responsable del departamento de I+D+i de gigante agroalimentario Dcoop, como grupo participante en el proyecto.

Según López, Med-Gold echó a andar en diciembre pasado y tras una primera fase de presentación de las empresas e instituciones que lo conforman, ha dado comienzo con la fase de desarrollo del trabajo de campo y de recopilación de información (Big Data). El proyecto ha recibido financiación a través del programa de investigación e innovación H2020 de la Unión Europea.

Al encuentro celebrado ayer en las instalaciones de Dcoop asistieron no sólo técnicos de la cooperativa agroalimentaria, sino también representantes de la Junta de Andalucía y los socios españoles del proyecto GMV Aerospace & Defence (GMV), ec2ce y Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). Para el gigante oleícola, Med-Gold no sólo le facilitará una herramienta de predicción climática para el olivar, sino también para el viñedo, una de las grandes secciones del grupo, al igual que para el resto de los cultivos y actividades agrícolas y ganaderas.