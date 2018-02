Calidad y cercanía, cualidades más valoradas de la fruta tropical malagueña en Europa El sector realiza un balance positivo de su presencia en Fruit Logística, aunque cree necesario crecer para no perder cuota de mercado AGUSTÍN PELÁEZ Sábado, 10 febrero 2018, 00:38

El pasado año 2017 se vendieron en Europa unas 460.000 toneladas de aguacates y las previsiones para 2018 apuntan que se pueden alcanzar las 517.000. El motivo es el crecimiento constante que está registrando el consumo de este fruto, del que Málaga es el mayor productor europeo con unas 47.000 toneladas y que se mantiene estable desde hace varios años. La producción andaluza de aguacate se concentra principalmente en la provincia malagueña, que reúne el 56,4% del volumen.

«Es una pena que no produzcamos más aguacate, porque el consumo no deja de crecer. España está perdiendo protagonismo como país productor frente a otros como Perú, Chile, Colombia o México, donde no deja de crecer», dijo ayer el gerente de Tropical Millenium, Miguel Páez, firma que ha acudido a Fruit Logística de Berlín con el objetivo de seguir buscando mercados y fortalecer y renovar los actuales acuerdos con sus clientes. Tropical Millenium cerró 2017 con casi 28 millones de euros en ventas.

Para Páez, a Europa le gusta y le interesa el aguacate español por su cercanía y la frescura del fruto. «Sin embargo, no tenemos más volumen. Llevamos años con la producción estancada y eso hace que tengan que recurrir a otros países productores. Incluso nosotros, como empresas comercializadoras, estamos vendiendo ya más aguacate de importación que nacional para poder seguir abasteciendo a nuestros clientes, poder mantener la actividad de la empresa y el empleo todo el año», indicó Páez.

Según el gerente del grupo Reyes Gutiérrez, Juan Antonio Reyes, los mayores consumidores de aguacates de son daneses y noruegos con cerca de 2,5 kilos per capital, seguido de Suecia, con unos 2 kilos, y Francia, que es el primer destino de la producción española de esta fruta, con 1,83 kilos. España, que a pesar de ser el único productor europeo, cuenta sólo con un consumo de en torno a un kilo per capita.

Páez y Reyes coinciden en señalar que el aumento del consumo y la proximidad del producto malagueño a Europa, está favoreciendo que el fruto esté alcanzando en el campo en la actual campaña cotizaciones por encima de los tres euros el kilo en el caso del Hass.

Sin embargo, el alto precio de aguacate malagueño lo hace menos competitivo en los mercados, según el gerente de Trops, Enrique Colilles. «Hay otros países que producen con costes muchos más bajos. Por fortuna tenemos calidad y cercanía, pero ser más caros no nos convierten la opción más deseada, por lo que nuestro retos es producir más y a precios algo más bajos para no frenar la demanda», ha manifestado Colilles.

El consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, ha destacado el «gran éxito» del sector hortofrutícola andaluz en la feria internacional Fruit Logística 2018. «Desde el primer momento se ha respirado un gran ambiente de negocio, lo que demuestra que el mundo tiene en Andalucía un referente comercial de primer nivel en frutas y hortalizas», ha dicho.