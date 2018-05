Agricultores y ganaderos malagueños presentan 19.100 solicitudes de ayudas PAC Presentación de la aplicación móvil InfoPAC. La Consejería de Agricultura registra más de 238.000 peticiones en toda la comunidad para la campaña 2018 AGUSTÍN PELÁEZ Martes, 15 mayo 2018, 19:22

Málaga es la quinta provincia andaluza que más solicitudes de ayudas PAC ha registrado para la campaña de 2018, según el balance de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural que ha contabilizado 238.301 para este año en toda la comunidad. No obstante, no los agricultores y ganaderos malagueños no son de las que más ayudas reciben teniendo en cuenta el número de solicitudes. Del total de peticiones registradas, Jaén concentra más de 89.000 (37%), seguida de Córdoba, con casi 41.500 (17%); Granada, con 36.400 (15%); Sevilla, con 29.200 (12%), y Málaga, con 19.100 (8%). El resto corresponden a Huelva, con 7.843 (3%); Cádiz, con 7.730 (3%); y Almería, con 7.180 (3%). La mayoría de solicitantes, el 94%, son personas físicas, mientras que el 60% son hombres y el 40% mujeres. En el caso de la provincia de Málaga el número de solicitudes es inferior a las de 2017, anualidad en la que se alcanzaron las 19.800.

Según la Junta, las solicitudes recibidas incluyen el apoyo a la renta de los agricultores y ganaderos, a través del pago básico, el pago verde, ayudas asociadas o incluso el pago adicional para jóvenes; y las compensaciones por prácticas beneficiosas para el medio ambiente (agroambientales, ecológico) o por producir en zonas con limitaciones.

El 82% de los beneficiarios en Andalucía han presentado sus solicitudes a través del régimen general (197.396 solicitudes) y el 17% (40.905) han escogido el régimen de pequeños agricultores, es decir, beneficiarios que perciben hasta un máximo de 1.250 euros de subvención. Según ha explicado el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Rodrigo Sánchez Haro, «cada vez menos gente se acoge al régimen simplificado para pequeños agricultores, ya que, por un lado, se ha ido elevando el pago mínimo de 100 a 300 euros en 2017 y por otro, entraña graves problemas en caso de que la superficie real no coincida con la declarada, por lo que muchos han optado por pasar de nuevo al régimen general».

Asimismo, hay más de 51.000 solicitudes que están orientadas a la conservación de los bienes ambientales del territorio rural andaluz (agroambientales, ecológico y zonas con limitaciones).

Andalucía, según la Junta, es el mayor organismo pagador de España y uno de los mayores de Europa, gestionando cada año unos 1.400 millones de euros de ayudas directas, más las correspondientes a mercados (unos 100 millones) y desarrollo rural (unos 270 millones). Unos incentivos de los que se benefician alrededor de 240.000 personas en Andalucía, y que suponen, no sólo un apoyo fundamental para la renta, sino también una compensación por mantener bienes y servicios ambientales, entre otras cuestiones.

App InfoPAC

El consejero Rodrigo Sánchez Haro ha presentado en Sevilla la aplicación móvil InfoPAC, diseñada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y que ya está disponible para que agricultores y ganaderos puedan consultar el estado de su Solicitud Única y el de sus pagos.

A través de esta app, que desde hoy se puede descargar en la plataforma Android y que estará disponible próximamente para dispositivos iPhone y iPad, «proporcionamos información de forma rápida y fácil a los solicitantes de las ayudas», ha informado el consejero, que ha añadido que a través de sus móviles o tabletas pueden conocer el estado de su expediente de Solicitud Única, las incidencias que pudieran presentar y consultar sus pagos«.

El consejero ha subrayado que con esta iniciativa, la Consejería «quiere dar un impulso a la mejora de la gestión y el control de las ayudas de la PAC. Un paso más para sacar el máximo provecho de las herramientas digitales en beneficio de nuestra agricultura«.