Acusan a la Diputación de no redactar a tiempo los proyectos del Plan de Fomento del Empleo Agrario de pequeños municipios El PSOE en la entidad exige que se dote del personal técnico necesario a la institución para que los pueblos puedan presentar la documentación a tiempo AGUSTÍN PELÁEZ Jueves, 31 mayo 2018, 14:06

El portavoz socialista en la Diputación, Francisco Conejo, ha denunciado que debido a la falta de personal la institución provincial no está redactando a tiempo los proyectos del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) de los pequeños municipios de la provincia, lo que está impidiendo a los ayuntamientos poder presentar dentro del plazo establecido tales actuaciones, lo que está retrasando a su vez el comienzo de las obras en los pueblos. Conejo, que ha estado acompañado de la diputada provincial y vicesecretaria general de PSOE de Málaga, Antonia García; el de La Viñuela, José Juan Jiménez; la de Ardales, María del Mar González, y el de Arriate, Melchor Conde, ha señalado asimismo que el retraso que está sufriendo las obras del Plan de Empleo Agrario está afectando a miles de familias que gracias al PEFEA pueden reunir los jornales necesarios (35) para poder cobrar el subsidio agrario, «el mayor plan de empleo para garantizar la fijación de la población al territorio». Según el dirigentes socialista, en la provincia hay más de 31.000 afiliados al régimen especial agrario que tienen el subsidio gracias al PEFEA. «Sin embargo, la Diputación no está haciendo los deberes. Los pueblos tienen la financiación, pero no los proyectos y por tanto no se pueden ejecutar», ha afirmado el portavoz del PSOE en la Diputación, que ha recordado que la inversión destinada para el Plan de Empleo Agrario en la provincia asciende a 26 millones de euros, entre Garantía de Renta y Empleo Estable.

Conejo ha manifestado que algunos ayuntamientos están utilizando sus propios recursos para contratar apoyo técnico y redactar sus proyectos, pero que hay otros que no disponen de recursos para ello y dependen del apoyo de la Diputación. «Estaban esperanzados en que la Diputación cumpliera su palabra y elaborara estos proyectos», ha detallado Conejo.

En este sentido, el PSOE ha pedido la contratación inmediata del personal técnico necesaria en la institución para poder elaborar los proyectos en el menor plazo posible, petición que, según Conejo, ya ha trasladado al propio presidente Elías Bendodo.

«Este programa es fundamental para garantizar la mejora de las infraestructuras de nuestros pequeños pueblos pero sobre todo es un plan de empleo, el mayor plan de empleo para garantizar la fijación de la población agrícola al territorio. Gracias al PFEA, una tierra como Andalucía y Málaga sigue teniendo una población fijada a pequeños y medianos municipios porque es la ayuda para que la gente no tenga que emigrar», ha insistido el portavoz del PSOE en la Diputación.

Por otra parte, Conejo ha denunciado el retraso de la institución en abonar a los ayuntamientos las cantidades que les corresponde en concepto de materiales por parte de la Diputación, lo que ha achacado también a la falta de personal a la deficiencia en la gestión por parte del equipo de gobierno del PP.

«Los ayuntamientos están tardando entre un año y dos para que la Diputación les pague las cantidades que le corresponde por materiales. Una Diputación que presume de pagar puntualmente a los proveedores en un plazo de varios días, tarda años en pagar a los ayuntamientos los materiales del PFEA. Los ayuntamientos tardan hasta dos años en recibir la financiación de los materiales que ellos adelantan. Esos retrasos también se deben a la falta de personal y a la deficiente gestión por parte de la Diputación. La falta de personal está ocasionando un colapso en la prestación de los servicios a los pequeños municipios», ha criticado.

«La Diputación lanza nuevos programas y nuevas marcas de imagen y sin embargo tiene olvidadas sus verdaderas competencias y su verdadera razón de ser. Entiendo que al presidente de la Diputación le gusta más ir a los Emiratos Árabes o Nueva York a promocionar esta provincia que sentarse en su despacho y mirar el personal que se necesita para que se ejecuten los proyectos del PFEA o para mejorar el abastecimiento de agua en los pueblos. Pero es que la Diputación está para lo que está: para ayudar a los pequeños y medianos municipios. Esta es la institución de los pueblos y para los pueblos», ha dicho.

Los socialistas han recordado que en febrero de este año la Diputación de Málaga, en coordinación con el Gobierno de España y con la Junta de Andalucía, aprobó la ejecución de 301 proyectos financiados con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 2017-2018 por un importe de 26 millones de euros. De ellos, 207 actuaciones forman parte de la modalidad de Garantía de Rentas y 94 de la de Empleo Estable, las dos vías que tienen los ayuntamientos para solicitar ayudas de este programa. La institución provincial asumió la gestión de los proyectos de 98 municipios y de la entidad local autónoma de Bobadilla Estación. De los 26 millones de euros de este programa, 16,8 millones corresponden a la aportación del Estado para mano de obra; la Junta de Andalucía aporta para materiales 5,5 millones de euros; y la Diputación de Málaga, 3,8 millones de euros también para materiales. El plan 2017-2018 se complementa con el plan 2018 que actualmente está en vigor con cantidades similares y el mismo número de programas.

Desde la Diputación se ha asegurado que el problema radica en que 43 municipios han solicitado la redacción de 126 proyectos y que desde que se abre el periodo de solicitud hasta que finaliza, sólo hay 20 días. En el caso de los proyectos de Garantía de Renta el plazo ha sido del 3 al 23 de mayo, y en el de los de Empleo Estable, del 12 de mayo al 1 de junio. «Hay que deslazarse a los pueblos, tomar medias y redactar los proyectos y eso exige un tiempo mínimo, por lo que se prioriza aquellos cuyos ayuntamientos han indicado que quieren empezar antes. Para la ejecución de la obras del PEFEA los ayuntamiento dispone de un plazo que abraca desde el 1 de julio al 30 de junio de 2019.