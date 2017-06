Las frutas y verduras, mejor en temporada

En un mundo globalizado como el actual es fácil disponer de una oferta de frutas y verduras variada en cualquier época del año. Y mucho más si se trata de productos demandados. Hoy nos parece normal ver en las estanterías de los mercados los mismos alimentos frescos durante los doce meses del año. En muchos casos proceden de terceros países, sobre todo si no son de temporada. Sin embargo, no hay mejor momento para comprar fruta de calidad, en su punto justo de maduración, que cuando están de temporada. Se ofertan nada más ser recolectados, no ha pasado por ningún proceso de almacenamiento ni maduración, son naturales, tienen mayores propiedades nutricionales y por lo general son más baratos que la de importación, lo que permite ahorrar dinero.

La primavera es quizá una de las épocas del año que más variedad de frutas y verduras proporciona. Muchas de las consideradas de verano comienzan su campaña esta estación.

Las frutas que se encuentran en plena temporada ahora son sandía, melón, nectarina, melocotón, ciruela, paraguaya, albaricoque, cereza, pera o frambuesas. En unas semanas comenzarán uva, higo, granada, membrillo o mango. En septiembre llegarán las primeras unidades frescas de caqui, chirimoya o kiwi.

En cuanto a verduras y hortalizas, el verano es tiempo de ajos, calabacín, calabaza, cebolla, espinacas, lechuga, nabos, pepino, algo de pimiento, rábano, remolacha, tomate y zanahoria. En septiembre comenzará la temporada de acelgas, alcachofas, apio, berenjenas, brócoli, coliflor, endibia y escarola y repollos.

Conocer el calendario de temporada de las frutas y verduras es saber cuál es el mejor momento para consumir cada producto en su versión más saludable y deliciosa.

Por lo general, los primeros de la temporada de cada fruta y verdura suelen ser más caros, mientras que conforme va avanzado la campaña moderan su precio. Actualmente, es un momento bueno para productos como la sandía y melón.

La comercialización de la sandía sufre variaciones importantes en función de las temperaturas. Así, las bajas temperaturas registradas en Europa a comienzos de mayo han complicado la exportación de este producto, lo que ha abaratado las cotizaciones en el campo y rebajadop el precio al consumidor.

Según el informe de seguimiento del sector hortícola protegido, publicado por el Observatorio de Precios y Mercados de Andalucía, las bajas temperaturas registradas en Europa en las semanas 19 y 20 han ocasionado niveles mínimos en la demanda de frutas de verano. A este hecho se ha unido un volumen muy alto de producción en origen que ha dificultado la salida al mercado de ambos productos y ha provocado un descenso de los precios de liquidación. Como consecuencia se ha originado un retardo del corte del fruto, en espera de un repunte de la demanda. Todo ello ha provocado una gran afluencia de sandía en origen que explica la disminución de precio de liquidación al productor en este período.

En cuanto al melón, según el mismo informe, esta fruta ha sufrido un importante descenso de precio respecto a la semana 18, en todos los tipos comerciales. A lo largo de las últimas campañas el melón viene atravesando dificultades ante la presión de otros orígenes que alargan sus campañas, como por ejemplo Ultramar, y la campaña murciana que se va adelantando.

El melón piel de sapo continúa siendo el tipo comercial más valorado. La producción de melón amarillo despegó en la semana 19, aunque el comienzo no fue muy favorable. El precio percibido por el productor se situó alrededor de 0,40-0,45 euros el kilo en la semana 19.

Las más consumidas en verano

En 2013, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente elaboró un estudio sobre el consumo en España del melón y la sandía, según el cual son las frutas más consumidas en el verano en los hogares.

La sandía y el melón, como frutas veraniegas, alcanzan su mayor incremento de consumo durante los meses de junio a septiembre. Del informe se desprendía que los hogares que más adquieren este producto son los formados por parejas con hijos mayores y retirados, cuyo responsable de compra tiene más de 50 años, de clase acomodada.

Las comunidades autónomas más consumidoras de esta fruta son Castilla y León y Castilla-La Mancha, frente a las que menos lo consumen como Galicia y Canarias.