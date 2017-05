TEMOR ANTE LA SEQUÍA

La sequía se ha convertido en un problema para el campo malagueño, tanto que desde COAG se ha asegurado que después de tres años consecutivos sin apenas precipitaciones se ha generado situación de «alto riesgo». Para esta organización agraria, las comarcas de Ronda, la de Antequera y la Axarquía son las más afectadas por la carencia de recursos hídricos. COAG Málaga ha anunciado su intención de pedir a las instituciones competentes medidas de apoyo al sector agrario y ganadero, y que se tome en serio el arreglo de las fugas del sistema del Guadalhorce, por el que se pierden 20 hectómetros cúbicos. También la UPA ha reclamado una partida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) destinada a paliar los «gravísimos daños» que está ocasionando la sequía en el campo español. La ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente Isabel García Tejerina, ha descartado la concesión de ayudas directas a los agricultores afectados por la sequía o las heladas, algo que en su opinión no tiene razón de ser ante la existencia de la línea de seguros agrarios vigente en España desde hace más de cuarenta años y que garantiza apoyo ante cualquier contingencia. En la comarca de la Axarquía hay restricciones en el riego con agua del pantano desde hace más de un mes. Sin embargo, todavía no ha comenzado ninguna actuación para aprovechar otros recursos hídricos. Ante este panorama no es de extrañar que la incertidumbre se haya apoderado del campo.