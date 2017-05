«La agricultura será uno de los segmentos con más importancia en el turismo»

José Cobos lleva ligado al trabajo del campo desde los ocho años. Comenzó de porquero, luego fue pocero y finalmente se hizo socio de El Pimpi. Sin embargo, actualmente se encarga de los cultivos biodinámicos con los que el restaurante se abastece. Las plantaciones están en Coín, lugar de procedencia de su mujer y «despensa de Málaga». La mejor manera que tiene de explicar la calidad de sus productos es arrancando una naranja del árbol y dándosela a probar a su interlocutor. Sus 69 años no le afectan para trabajar de manera incansable, ni para mantener viva una pasión por el campo que nació durante su infancia y que a día de hoy sigue haciéndole «feliz».

¿Qué significa en la vida de un empresario de la hostelería un cultivo como este?

Para mí lo más importante es la sostenibilidad, la de verdad. Una cosa es hablar de ella como hace todo el mundo y otra es la realidad. En estos cultivos colaboramos con siete u ocho agricultores que siembran lo que les decimos que necesitamos. De esta manera no hay intermediarios, el producto va de las manos del productor al empresario, y ambos nos beneficiamos. Así conseguimos que la gran mayoría de los productos de El Pimpi sean ecológicos. Todo esto representa para mí un gran salto de calidad.

«Renunciamos a la producción en masa pero a cambio obtenemos una mayor calidad» «Si todos los hosteleros apadrinaran una huerta faltaría terreno para cultivar en el Valle del Guadalhorce»

¿Por qué biodinámico?

Lo hacemos así para respetar la biodiversidad. Por ejemplo, nuestros olivares no están labrados; están de hierba hasta arriba, porque en la naturaleza esa vegetación actúa como abono. No hay químicos. La tierra produce sus propios nutrientes ya que, al ser biodinámico no hay químicos ni venenos. Además, en este sistema se emplean una serie de compuestos naturales que otorgan una gran fuerza y calidad al producto. Esto lo aprendimos de Alonso Navarro, de Plantaromed.

¿Cuáles son las claves para obtener productos biodinámicos?

Dejar que la naturaleza siga su curso. ¿Ves todas las hierbas que rodean a los olivos? Ahí dentro hay insectos que les protegen de algunas plagas. Si fumigamos el campo también eliminamos la biodiversidad que rodea a los árboles y se quedan expuestos a diferentes problemas. Evidentemente eso dificulta la recogida de la aceituna, pero ahí está la apuesta por la calidad. Renunciamos a una mayor producción en pos de obtener una aceituna única y un aceite muy especial. Este olivar es un ejemplo de la filosofía con la que trabajamos el campo, dejando que sea él mismo el que se regule.

Habla de filosofía...

Nosotros pertenecemos al universo, y esa conexión es muy importante. A veces este método suena a chamanería, porque utilizamos compuestos naturales que conllevan procesos de purificación, pero es algo muy lógico y natural. Purificamos la tierra porque la respetamos, y es algo que da resultados visibles. Las plantas crecen muy fuertes, sanas y con un gran sabor. En la huerta tenemos una espiral que simboliza la conexión con el universo, y puedes pensar, ¿eso sirve para algo? Para nosotros sí, nos da energía.

Se podría decir que Málaga apuesta por el turismo. ¿Dónde queda la agricultura?

El campo es el futuro. Pero para eso las administraciones tienen que dejarnos trabajar y fomentar todos los tipos de cultivo que existen. La agricultura será uno de los segmentos más importantes del turismo. Los visitantes, cada vez más, quieren conocer nuestras costumbres y nuestra forma de vida. Está en el propio nombre, la agricultura es cultura; nadie ha hecho más por las costumbres que los hombres del campo. Es riqueza, pero está castigada.

¿Qué hace falta para que turismo y agricultura se equiparen como usted dice?

Que las personas se sensibilicen sobre el valor del campo. Tenemos un turismo de cultura, ¿cómo podemos entonces no contar con la agricultura? Hace falta que los gestores consideren este segmento como lo importante que es. Por ejemplo, en las ferias de turismo vendemos lo que somos, pero, ¿dónde queda lo agrícola? ¿Por qué no vendemos nada de eso? La agricultura tiene cabida en el turismo, tenemos que enseñar la manera en la que trabajamos.

¿Tiene alguna propuesta?

La gente viene aquí por la cultura y por la playa, pero la comida queda en segundo plano. Yo propongo que la hostelería muestre a los turistas de dónde proceden sus productos, igual que muestran sus instalaciones, sus ‘spas’ y sus terrazas. ¿Qué pasaría si cada hostelero apadrinara un huerto? Faltaría terreno en el Valle del Guadalhorce. Yo creo que a los turistas les gustaría venir a visitar nuestros terrenos de cultivo, como se hace en Francia. No es una minoría, es algo real.

¿Qué le gusta más, estar en el campo o en El Pimpi?

Vaya pregunta traicionera -se ríe-. Me gustan mucho las dos cosas porque para mí es lo mismo, se mantiene la misma filosofía, soy muy feliz con lo que hago. Sin embargo, las nuevas generaciones están pisando fuerte y el restaurante está en buenas manos, por lo que ahora intento sacar más tiempo para la huerta. Es hora de dejar que tomen el relevo. De hecho, yo me retiré hace un par de años pero me pidieron que volviera, aunque lo hice con perspectiva y simplemente para ayudarles a corregir algunos errores.

Ha dicho que la huerta y el restaurante mantienen la misma filosofía, ¿cómo es eso posible?

Cuando hablamos de biodiversidad y biodinámica hablamos de equilibrio, y esa es la razón de ser de El Pimpi. Hay que cuidar el balance en todos los aspectos, también a nivel social y empresarial.

¿Cuál es el futuro de esta forma de cultivar?

Somos varios agricultores trabajando de esta manera, a la vez que varias empresas como Molisur. Mi idea es que, algún día, se cree una cooperativa agrónoma que recoja los frutos de lo que estamos creando. El futuro es que todos nos ayudemos los unos a los otros: empresarios, trabajadores del campo y consumidores. El sistema que tenemos aquí no es ninguna utopía, y se puede extender a más procesos. Antiguamente, en los pueblos, si a alguien le faltaba algo los vecinos le echaban una mano. Tenemos que volver a eso.