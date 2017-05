El precio del aceite de oliva virgen extra supera ya los 4 euros el kilo en origen

El precio del aceite de oliva virgen extra ha superado ya los cuatro euros el kilos en origen. En concreto, se ha situado en los 4.052,03 euros la tonelada, según el sistema de información de precios en origen del aceite de oliva (Poolred) correspondiente a la al periodo comprendido entre el 5 y el 11 de mayo. Hacía casi dos años que el aceite de oliva virgen extra no alcanzaba estos precios. En agosto de 2015, y puntualmente, el litro de aceite de oliva se llegó a vender a 4,22 euros el litro. En 2006 alcanzó también unos históricos 4,19 euros. Desde hace dos semanas, el virgen extra se ha situado por encima de los 4 euros de media. El virgen a granel se cotiza a 3,966 euros y el lampante (que necesita ser refinado para poder ser consumido) a 3,879 euros. De momento, estas subidas no están repercutiendo en los consumidor, aunque el precio del virgen extra de algunas marcas ya roza los 6 euros el litro. La opinión del sector es que si las salidas al exterior (las exportaciones) continúan a buen ritmo y el precio medio se sigue manteniendo en origen por encima de los cuatro euros en uno o dos meses los consumidores comiencen a notar también la subida y las ventas de envasado se ralenticen, algo que ya empieza a observarse en el sector de la hostelería que comienza a sustituir los aceites de orujo para freir por el girasol alto oléico. Al menos, así lo ha señalado el gerente de Aceites Málaga, Antonio Pérez, que junto al resto del sector no ha faltado a Expoliva, que se ha desarrollado en Jaén del 10 al 13 de mayo.

Precisamente durante esta feria se ha dado a conocer el 'Informe Caja Rural de Jaén sobre coyuntura para la olivicultura', coordinado por Juan Vilar, consultor estratégico de esta entidad y profesor permanente de la Universidad de Jaén, y Jorge Enrique Pereira, profesor de la Facultad de Agronomía de Universidad de la República, Uruguay, según el cual los precios del aceite de oliva se mantendrá "sólida y estable".

El informe señala, en cuanto a superficie, que durante las últimas ocho campañas el olivar mundial ha experimentado una evolución superior a las 1,7 hectáreas, alcanzando las actuales 11.425.121 hectáreas distribuidas por 57 países, un crecimiento superior al 15 por ciento. En el caso del olivar superintensivo, en una sola campaña ha experimentado casi el mismo crecimiento acercándose en la actualidad a las 500.000 hectáreas plantadas en el planeta.

También resulta de interés la distribución del olivar. El regadío supone algo más del 31 por ciento del olivar distribuido por el planeta y en cuanto a olivar en pendiente, ostenta un área de cultivo del 75 por ciento. La evolución del olivar ecológico también es positiva alcanzando algo más del seis por ciento de este cultivo en el planeta.

El aceite de oliva es el principal producto del campo malagueño con 46.500 toneladas en esta campaña, un 30 por ciento menos que en la cosecha de 2015-2016. El incremento de la cotización del AOVE en origen puede provocar una escalada de los precios de la que también se beneficiarán los agricultores de la provincia.

El sector se explica el repunte en los precios en la escasa producción en España (1.272.400 toneladas entre octubre y marzo, 9% menos) y otros países mediterráneos, y el crecimiento de las exportaciones.

El Sistema de Información de Precios en origen (POOLred) recogía del 29 de abril al 5 de mayo un total de 36 operaciones de compraventa entre almazaras y entidades comercializadoras, con 2.560 toneladas y un precio medio de 3.976,39 euros/tonelada.

Solo en marzo, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) contabilizó 99.000 toneladas exportadas, superando en un 40% a la media para este mes, una de las cifras más altas de las últimas campañas. Ello demuestra la apetencia internacional por un producto ahora escaso y que conserva mayoritariamente España en sus almacenes. El último boletín de comercio exterior de aceite de oliva, con datos correspondiente a los cinco primeros meses de campaña (septiembre de 16 a febrero de 17), muestra el balance positivo de los envíos fuera de España, con fuertes subidas.

Los incrementos registrados en los volúmenes que se han dirigido a Italia (+69%) y Portugal (+49%) en la UE, respecto a la campaña 2015-16, aunque también destacan las expediciones a terceros países como Brasil (+112%), Australia (+49%) y Japón (+24%).

El mercado norteamericano, el principal fuera de la Unión Europea, mantiene un notable incremento del 29% respecto a las medias, si bien ha descendido ligeramente en relación a la campaña anterior, que fue récord, añade el boletín del Ministerio.

Las empresas comercializadoras señalan que esta subida de precios tardará aún unas semanas en ser trasladadas a los consumidores, aunque ya ha habido distribuidoras que han incrementado sus precios, lo que preocupa a la industria, que observa un aumento del interés por otros aceites de semillas más baratos. Las cotizaciones actuales en origen satisfacen a los agricultores, aunque no tanto a los industriales.

A pesar de esta subida de precios, los agricultores tienen ahora su punto de mira en la evolución del clima y la sequía, ya que pueden condicionar la evolución de la próxima cosecha.