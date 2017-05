Ube, el ñame filipino poco habitual en los mercados, pero muy vistoso

Hace tiempo que el ñame es utilizado por los deportistas por su aporte de carbohidratos. Se trata de un tubérculo tropical (‘Dioscorea alata’) similar a otros tubérculos como la patata, la yuca o el boniato. En España no hay costumbre de comer ñame y tampoco es fácil de encontrarlo en tiendas convencionales. Para colmo, existe un gran desconocimiento sobre cómo elaborarlo y cocinarlo. Destaca su consumo en África, sin embargo en Filipinas existe una variedad morada, denominada ube, que por su peculiar color morado resulta de lo más vistoso y llamativo en todo tipo de postres y pasteles. En Manila es normal que los restaurantes ofrezcan platos con ube, una moda que comienza a extenderse por otros países dado su particular color. Al no ser frecuente, es fácil confundirlo con otros productos, como la batata morada. La piel del ube fresco es marrón. Similar a un tronco. Su carne varía del color blanco con manchas moradas al color lila. Es muy apreciado en toda Asia. Su sabor es dulce, pero no empalagoso, y recuerda a la nuez. En los mercados filipino o asiático, en la mayoría de los casos, los postres de ube se elaboran ya con raíces congeladas rayadas, con polvos, con extracto de sabor o con mermelada (ube halaya).