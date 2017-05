El rábano sandía, un tubérculo que sorprende por su colorido interior

Es conocido como corazón de la belleza, rábano roseheart, shimrimei, rooseheart y red meat. No es más grande que una pelota de tenis y se trata de una variedad del rábano chino. Su sabor recuerda a la pimienta y a la almendra. Es de textura crujiente y dulce, y se usa en ensaladas, cocido o frito. El exterior es verde, pero su interior recuerda a la sandía. Se trata de un producto gourmet que, a día de hoy, se produce en muy pocas partes del mundo debido a las especiales condiciones meteorológicas que necesita su cultivo y al alto costo del mismo. No obstante, su consumo se ha popularizado en Norteamérica y Europa en los últimos años. México se ha convertido en uno de los países productores, aunque en la actualidad también hay pequeños productores en California. Es crujiente si se come crudo, pero también puede cocinarse y es más suave que la mayoría de los rábanos. Su temporada alta transcurre desde marzo a noviembre, aunque están disponibles todo el año. Aportan vitamina C, vitamina A, tiamina, riboflavina y niacina, así como minerales esenciales como fósforo, potasio, calcio y magnesio, y cantidades moderadas de sodio, hierro, zinc, cobre, manganeso y selenio. También ofrece un alto contenido de ácido fólico. Es antioxidante, hidratante, tonificante, diurético y alcalinizante, ya que contiene enzimas que favorecen la digestión.