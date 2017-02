Los zumos ‘detox’ y los ‘smoothies’ conquistan los lineales de los súper

La preocupación por un estilo de vida saludable y una alimentación sana están cada día más presentes. La publicidad ‘bombardea’ con sus mensajes, aunque la conciencia de la importancia de comer frutas y verduras a diario va calando cada vez más. Las grandes cadenas de supermercados y el sector de la producción de zumos han detectado esta tendencia y han incorporado en los últimos meses una serie de novedades en los lineales de sus establecimientos. Son los conocidos como zumos ‘detox’, que mezclan varias frutas y verduras, y los ‘smoothies’, recetas muy similares aunque con una mayor densidad.

Así, firmas como Mercadona, de la mano de su interproveedor Alimentación y Nutrición Familiar S. L. U. (Grupo Alimentario Citrus) Verdifresh, con sede en Carlet (Valencia), cuenta con siete variedades de ‘smoothies’. Los han bautizado con nombres muy atractivos: ‘Deslumbrante Triana’ (incluye piña, melón, tomate y pimiento rojo. Es antioxidante y ayuda a mantener la luminosidad de la piel), ‘Detox Verbena’ (pera, melón, kale y apio con té matcha. Ayuda a eliminar líquidos que arrastran las toxinas), ‘Refrescante Tarifa’ (a base de kiwi, maíz, plátano y lechuga con té matcha. Es refrescante y diurético), ‘Revitalizante Camino’ (con piña, melón, espárragos y boniato con semillas de cáñamo. Mejora el tono muscular y ayuda a recuperarse después del ejercicio físico), ‘Potente Mascletá’ (a base de naranja, piña y calabaza con guaraná. Proporciona vitalidad y energía), ‘Belleza Flamenca’ (frambuesas, fresa, grosella y remolacha con sirope de agave. Es antioxidante), y ‘Radiante Menorca’ (piña, coco, lechuga y mango con semillas de cáñamo. Tiene efecto depurativo y antioxidante).

Entre las numerosas opiniones que pueden leerse e Internet acerca de estos novedosos productos lanzados por el gigante valenciano destacan que son combinaciones de fruta y verdura muy acertadas, «acompañadas de complementos nutritivos, como el té matcha o las semillas de cáñamo, que lo hacen un producto muy atractivo teniendo en cuenta su precio asequible (1,35 euros), mucho inferior que el de otras marcas o cadenas de cafeterías».

Además, las recetas no incluyen azúcares añadidos, aunque algunos llevan endulzantes naturales como el agave, ni conservantes artificiales de ningún tipo. «Una dosis de este zumo aporta aproximadamente el 40% de la cantidad de fruta y verdura diaria aconsejada», sostiene Sebastián Simón en su blog Gourmet Like Me.

Sin embargo, este especialista en márketing, relaciones públicas y redes sociales, «además de amante de los fogones, los nuevos sabores, la cocina moderna y todo lo relacionado con la gastronomía de ayer, hoy y mañana», quien se autodefine como «un gourmet 2.0», encuentra, como elementos negativos en los ‘smoothies’ de Mercadona, que algunas variedades se elaboran a base de zumos a partir de concentrados de frutas, en lugar de utilizar directamente el producto en fresco, «lo que pone en duda la eficacia de algunas de sus supuestas propiedades».