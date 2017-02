El tropical muestra su fortaleza en Berlín con los mejores resultados de su historia

El aguacate lleva ya varios años siendo la fruta del momento en Europa, el gran mercado exterior del sector tropical malagueño, donde el consumo no deja de crecer. Algo similar sucede con el mango, la segunda fruta estrella del tropical de la provincia. No en balde, Europa es el segundo gran importador de aguacate del mundo (400.000 toneladas en 2016) y el primer destino en mango con un volumen de fruta similar. Ese interés por ambos productos está facilitando que las comercializadoras malagueñas no dejen de crecer.

Los resultados económicos de las exportadoras de frutas tropicales con sede en la provincia no pueden ser más espectaculares. Frutas Montosa ha cerrado 2016 con 22 millones de euros más respecto al año anterior, al pasar de los 79,7 millones de 2015 a los 102,3 del ejercicio que acaba de concluir, lo que supone un nuevo récord para la firma malagueña. El grupo Frutas Reyes Gutiérrez (Reyes Gutiérrez, Reyes Gutiérrez Francia y Avomix) confía, por su parte, en alcanzar los 60 millones, el doble que hace sólo dos años.

Natural Tropic, aunque no asiste con expositor a Fruit Logística, ha pasado de 22 millones en 2015 a 32 en 2016. La situación no es muy diferente para Trópico Spain, todo un ejemplo de crecimiento al multiplicar también por dos su facturación en apenas tres años y alcanzar los 28,7 millones de euros en el último ejercicio. La joven firma malagueña inició su andadura en 2012.

El sector atribuye el éxito al aumento de la demanda y a los buenos precios de la fruta

Tropical Millenium, que se ha especializado también en la comercialización de papaya, ha incrementado sus cuentas un 20 por ciento, pasando de los 18,3 millones de euros de 2015 a 22 en el último año. Trops, que sigue aumentado en número de socios y volumen de fruta, confía en superar los 80 millones, frente a 72 en su última anualidad. La alta demanda, los buenos precios de ambas frutas en origen y el incremento del consumo están favoreciendo la aparición de nuevas empresas., tanto que actualmente, unas 30 intentan hacerse con una parte del pastel del negocio del tropical.

Fruit Logística de Berlín es estos días el lugar de encuentro de muchas de estas firmas malagueñas, aunque sólo cinco acuden con expositor propio mostrando su fortaleza e intentando mejorar sus resultados en un mercado en el que la fruta de Málaga cuenta con un enorme prestigio. También se ha sumado al negocio de las frutas tropicales y así lo muestra en Berlín, Tana, especializada en la producción y comercialización de limones y pomelos, en ecológico y convencional, en un intento de aprovechar los canales de comercialización que ya tiene para sus cítricos. Con más de 50 años de experiencia Tana exporta cerca del 60% de los 60 millones de kilos de limones y pomelos en fresco que comercializa al año. Aunque no es productora de aguacates y mangos, la compañía, incorporó hace ya un año las frutas tropicales a su cartera de productos.

Las empresas coinciden en señalar como necesario un aumento de la producción

Para el director general de Frutas Montosa, Federico Montosa, el buen momento de la industria del tropical es consecuencia de las bondades de los propios productos y a los altos precios que están manteniendo. Montosa volvió a insistir ayer en la necesidad de resolver el problema de la falta de agua si Málaga quiere seguir siendo una referencia en tropicales. Según el gerente de Tropical Millenium, Miguel Páez, el campo malagueño tiene la suerte de que el aguacate es el único producto que está aumentado en volumen, en consumo y en precio, en parte por sus cualidades culinarias y nutritivas.

Además las perspectivas de futuro son «excelentes». Al menos, así lo aseguró el gerente de Trops, Enrique Colilles, para quien hay que aumentar la producción para que la provincia no pierda peso en el mercado como única zona productora de Europa.

La consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, afirmó ayer en Fruit Logística que entre enero y noviembre de 2016 Málaga se situó como tercera provincia andaluza con mayor valor exportado de frutas y hortalizas. Las exportaciones hortofrutícolas de provincia superaron los 330 millones de euros (150.000 toneladas). Los principales productos exportados en los once primeros meses de 2016 fueron los aguacates, con 178 millones de euros, seguido de los mangos (32 millones); limones (24,5) y tomates en cuarto lugar, con 16 millones.

Ortiz, que estuvo acompañada por la consejera delegada de Extenda, Vanessa Bernad, en su recorrido por Fruit Logística para apoyar a las empresas andaluzas, dijo que Málaga es un referente en Europa en tropicales que ha demostrado su vocación exportadora y se está abriendo mercados.