El aguacate de la Axarquía, en alerta por la guerra comercial de Donald Trump

La idea del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de gravar con un 20 por ciento las importaciones mexicanas para pagar el polémico muro que separará las fronteras de ambos países ha sembrado de inquietud y preocupación al sector tropical malagueño. La razón es que las amenazas proteccionistas de Trump están llevando ya a los comercializadores mexicanos a explorar nuevos destinos para su aguacate como Europa, que es el mercado natural del fruto producido en el campo malagueño. Aunque de momento no se está notando ningún efecto, el temor es que si México, que es el mayor productor mundial con 1.500.000 toneladas al año, desvía sólo un 10 por ciento de su cosecha a la Unión Europea, el producto malagueño termine cayendo en picado. Algunos comercializadores locales comienzan a recibir ya llamadas de importadores mexicanos, con los que llevaban años sin hacer negocio, interesados en reactivar las relaciones comerciales. El sector de la provincia especializado en la comercialización de mangos y aguacates, una vez acaba la producción local, acuden a la importación para reexportar a sus clientes europeos.

La llegada sólo del 10% de la producción de México inundaría el mercado europeo

Para el gerente de Frutas Reyes Gutiérrez, Juan Antonio Reyes, la próxima de edición Fruit Logística de Berlín, una de las ferias internacionales de frutas y hortalizas frescas más importantes del mundo, que se celebra del 8 al 10 de febrero próximo, será clave para ver hasta dónde los mexicanos se han fijado o no en el mercado europeo. «La campaña de aguacate Hass malagueño y el de México coinciden en la misma época del año, por lo que si los mexicanos deciden desviar parte de esa cosecha a Europa pueden provocar que los precios del producto local caigan una tercera parte, lo que sería catastrófico para el sector», ha señalado el gerente de Trops, Enrique Colilles.

La UE importa anualmente en torno a las 400.000 toneladas de aguacate, siendo sus principales proveedores Perú, Chile, Israel y Sudáfrica, ya que la producción española, que se concentra principalmente en Málaga y la costa granadina, se mueve en torno a las 70.000 toneladas (50.000 en Málaga). Por su parte, Estados Unidos es el primer receptor de aguacate, siendo México su primer proveedor. Se estima que los productores mexicanos importan a EE UU entre 800.000 y 900.000 toneladas al año, lo que supone una facturación de 1.500 millones de dólares. Los estadounidenses, que consumen cerca de un millón de toneladas de aguacates, producen sólo 200.000 toneladas en California.

Consumo elevado

Para Gutiérrez, EE UU no dejará de consumir aguacates, aunque Trump imponga un impuesto del 20 por ciento al producto mexicano. «Los exportadores de México tendrán que pagarlo. Se trata de un fruto que está presente en el 60 por ciento de los hogares de EE UU, porque los estadounidenses están enganchados al aguacate y lo que va a pasar es que tendrán que pagar más si quieren seguir consumiendo. Aunque es probable que también se desvíe parte de la producción a otros destinos como el europeo», ha apuntado Reyes Gutiérrez.

Exportadores mexicanos sondean ya a las comercializadoras malagueñas

Otro de los grandes referentes de la comercialización en la provincia centra en frutas tropicales, el gerente de Natural Tropic, firma que cerró 2016 con más de 17 millones de kilos de fruta vendida tanto local como de importación Prudencio López, la incidencia de los productores mexicanos se dejará notar en los próximos meses. «El aguacate español se venderá antes que el mexicano por su calidad, pero eso no significa que no pueda afectarnos. México tiene capacidad de vender mucho más barato que nosotros porque producen hasta 25 toneladas por hectárea, mientras que las producciones malagueñas se mueven en torno a las siete toneladas. Pueden vender tan barato que son capaces de hacer que aquí no interese ni cosechar el producto», afirma López.

Según el secretario general de Asaja Málaga y experto en tropicales, Benjamín Faulí, México vende más caro su producto en Estados Unidos que en Europa, por lo que es de suponer que siga mirando hacia este mercado, aunque también es verdad que ya lleva tiempo exportando a otros destinos como China. «Es pronto para realizar una lectura, aunque es para estar inquietos. Si México destina sólo el 10 por ciento de su cosecha a la UE, nos inundaría con 150.000 toneladas».