«Si nos dicen que hay que comer frutas y verduras todos los días, ¿cómo les permiten poner estos precios?» María José Pérez no entiende del frío ni de la ley de la oferta y la demanda, sino de cómo estirar el dinero para que su familia pueda comer productos frescos. Dando vueltas por el mercado de Atarazanas en busca de las mejores ofertas, esta ama de casa corrobora que los precios de los productos están disparados. «Ya me he gastado 30 euros y no me he enterado», apunta.

Junto a ella, Paca Reyes cuenta que iba a comprar calabacines para hacer una tortilla pero que ha terminado comprando acelgas, que están más baratas. «Dejaremos esa comida para cuando mejore el tiempo», dice resignada. «Lo que no podemos es gastarnos la paga en dos comidas con lo caro que está todo», razona.

Tampoco se muestran muy satisfechos los vendedores. Salvador, responsable de uno de los puestos, confiesa que muchas veces incluso les sabe mal cobrar los productos más caros de lo que ellos lo compran porque ya es muy costoso. «La subida de precios en Mercamálaga ha sido brutal», confiesa. Y eso que en la última semana ya ha bajado un poco. «Desde el lunes han bajado algo, pero aún queda mucho para que vuelvan a estar a los precios que deberían».