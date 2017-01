La genética natural para sostener a la cabra payoya

La expansión de la alta cocina por la Costa del Sol ha llevado aparejado un aumento en la exigencia de la calidad de los alimentos. Los productos relacionados con la cabra payoya han crecido en popularidad en los últimos años, a rebufo de las propuestas gastronómicas que presentan los menús de los restaurantes gastronómicamente reconocidos, tanto en Málaga como en otras ciudades como Madrid.

Esta raza autóctona andaluza cuenta con pocos criaderos en la provincia, y su mayor exponente se encuentra en Sierra Crestellina, en Casares. Allí se cuida y se mima a los ejemplares de esta especie en peligro de extinción y cada vez más solicitada en los platos. Y para ello, intentan mejorar genéticamente esta especie.

Pese a que el término de mejora genética suene a alta tecnología, el encargado de la quesería que toma el nombre de esta sierra emplea los métodos más naturales posibles. «No tenemos que olvidarnos que la cabra de por sí tiene un bolsa con diez litros de leche como mucho. Y esa leche hay que darla de la mejor forma posible», explicó el ganadero Juan Ocaña.

Para mejorar la especie en este sentido, el trabajo veterinario toma un protagonismo esencial. «Yo no me baso en los litros que me da la cabra. Cojo una muestra de la leche y le hago su análisis. Ahí vemos sus azúcares, su grasa y su extracto seco magro, y así podemos elegir la leche que mejor calidad tiene», afirmó.

En Sierra Crestellina conviven 350 cabras reproductoras y 18 sementales. «En las pruebas que les hacemos medimos el nivel bacteriológico de los ejemplares para comprobar el nivel de higiene. Incluso las células somáticas nos indican si la cabra padece mamitis subclínica, algo que de otra forma no podemos detectar. Al final, seleccionamos a las más sanas», asegura Ocaña.

Inseminación

Para que la genética juegue su papel en la mejora natural de la especie, la inseminación es uno de los factores clave en la descendencia. La Asociación de Criadores de Raza Caprina Payoya cuenta con cuatro catálogos con sementales de todas las ganaderías que forman parte del colectivo y así permiten elegir el mejor espécimen para mejorar a los chivos.

«Acudimos a la inseminación artificial porque de esta manera podemos analizar el semen y comprobar cuál es el mejor para que los chivos nazcan sin defectos que los padres tienen», detalla este pastor.

Ocaña explica que buena parte del éxito que en los últimos años está teniendo la carne y los productos lácteos de la cabra payoya viene relacionado con el cuidado natural que debe recibir. «Esta es una cabra que no está concebida para tener un gran rendimiento económico, pero lo hace mucho bien al campo», añade.

Ese rendimiento económico al final revierte en un aumento de la calidad de los productos y por ello la asociación creó un sello cien por cien payoyo. Son pocos ejemplares, pero en estos años han hecho mucho ruido.