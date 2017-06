El BdE acusa al Popular de tirar la toalla para salvarse antes del rescate Clientes sacan dinero del cajero de una oficina del Banco Popular en Madrid. / Virginia Carrasco El subgobernador del Banco de España "sospecha" que el banco tenía más garantías que aportar para que el BCE le siguiera inyectando liquidez JOSÉ MARÍA CAMARERO Santander Viernes, 23 junio 2017, 12:36

El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, ha insinuado que los últimos responsables del Banco Popular antes de su intervención podrían haber presentado más garantías para que el Banco Central Europeo (BCE) les concediera más liquidez y así poder hacer frente a la salida de depósitos más allá del pasado 7 de junio, cuando se vió abocado al rescate. "Sospecho que el banco tenía potencialmente más garantías porque lo que nos trajeron fue relativamente poco. Se puede sospechar que el banco tenía más", ha afirmado en la clausura del curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en colaboración con la APIE y BBVA.

Más información Competencia vigilará los efectos de la compra del Popular

Javier Alonso ha puntualizado que las instituciones europeas, en colaboración con el regulador español, concedieron "toda la liquidez que pudo otorgar con las garantías que se presentaron". Y ha indicado que si en su momento el Popular no puso más colaterles encimad e la mesa "no se le podía dar más liquidez".

La afirmación del subgobernador despeja un punto clave para entender la caída de la entidad presidida hasta entonces por Emilio Saracho. Alonso ha querido aclarar que, aunque Popular hubiese solicitado más inyección de liquidez con colaterales que podía tener en su balance "no se sabe exactamente cuánto tiempo podría haber aguantado" ante la fuga de depositantes. "Podrían haber sido horas, días, pero el comportamiento de los clientes es impredecible". A la pregunta de por qué la entidad no aportó más garantías, el subgobernador se ha limitado a indicar que "no lo puede responder".

De hecho, ante la posibilidad de que la entidad contara con más apoyos en su balance para pedir más liquidez, Javier Alonso ha reconocido que desde el Banco de España se les instó a presentar esos colaterales, antes de que se optara por la intervención. Pero la respuesta del banco, sin poner nada más encima de la mesa, derivó al rescate. "No sé si tiraron la toalla o no, pero la verdad es que no daba la impresión de que hubiera mucho más tiempo" para actuar.

Aunque esta nueva realidad pueda movilizar a más accionistas para presentar demandas contra la cúpula del Popular, Javier Alonso no ve relación entre esta circunstancia y posibles acciones judiciales. Porque de esas garantías adicionales "no se sabe ni cuántas eran ni el valor que tenían", por lo que tampoco estaría asegurado que el banco no cayera esa misma noche, como finalmente ocurrió.

El subgobernador, que se ha mostrado satisfecho con la actuación del supervisor en toda la crisis del Popular, también considera que esta primera resolución bancaria a través del Mecanismo Único europeo (MUR) ha salido bien. "El resultado es bastante positivo", ha afirmado Alonso, al recordar que el grupo "logró abrir sus puertas sin discontinuidad". Alonso ha recordado que el problema al que se ha enfrentado la entidad ha sido de liquidez, y no de solvencia, al indicar que "había sabido recomponer su situación financiera" después de realizar ampliaciones de capital y otras captaciones de recursos en los últimos años por más de 21.000 millones de euros.