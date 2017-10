El actual sistema de reparto está agotado, advierten expertos y empresarios Un 86% considera que le queda menos de diez años de vida y un 63% que ya no es viable y deberá ser sustituido por otro, según recoge PwC L. PALACIOS MADRID. Domingo, 22 octubre 2017, 01:05

Si el escepticismo sobre el futuro de las pensiones reina entre los políticos, que no logran llegar a un consenso sobre cómo reformarlo, y los ciudadanos, que temen que su Estado de Bienestar en la vejez se vea seriamente afectado, entre los expertos el pesimismo también es evidente: al actual sistema de pensiones no le quedan más de diez años de vida. Así lo estiman de forma aplastante los encuestados (un 86%) en el monográfico '¿Están en riesgo el futuro de las pensiones ?' realizado por la consultora PwC. E incluso el 42,6% piensa que no superará los cinco años.

Además, el 63% de los encuestados -más de 350 expertos, empresarios y directivos- considera que el modelo ya no es viable y deberá ser sustituido por otro que garantice su sostenibilidad.

Más divididas están las opiniones de cómo debería ser el futuro sistema de pensiones: un 38,7% cree que debería adoptarse un modelo mixto, de reparto y capitalización al mismo tiempo, mientras que un 35,6% aboga por que las pensiones públicas se complementen con un sistema privado de carácter obligatorio para todos los ciudadanos. En el caso de que triunfara la primera opción, un 36% de los directivos se decanta porque la transición sea obligatoria para los nuevos trabajadores, mientras que los que ya están en el mercado laboral puedan decidir seguir como están o pasarse al nuevo sistema.

Al final, las reformas que defienden gran parte de estos 350 expertos no son nuevas: abogan por ampliar la edad de jubilación al menos hasta los 70 años, aumentar el cálculo de la cuantía de la pensión a la cotización de toda la vida laboral o poner en marcha medidas fiscales adicionales que incentiven a la población a suscribir planes de pensiones privados. Pero también hay otras, aunque menos respaldadas, como atraer mano de obra inmigrante o aplicar nuevos incentivos para que las mujeres accedan al mercado laboral.