Accionistas del Popular: ¿alguna salida?

De un día para otro –intervención del regulador bancario europeo mediante– miles y miles de accionistas, grandes y pequeños, han perdido todo el dinero que apostaron al Banco Popular. La fórmula elegida para el rescate de la entidad no tiene precedentes –es la primera vez que se utiliza en la UE el Mecanismo Único de Resolución–, así que el desconcierto es mayúsculo. Estas son las principales dudas que asaltan a los afectados por la operación.

¿Por qué mis acciones ya no valen nada?

Al comprobar que Banco Popular estaba en riesgo inminente de quedarse sin liquidez –en palabras llanas, de quedarse sin dinero con el que atender a sus clientes–, la Junta Única de Resolución (que es la agencia de la UE encargada de la liquidación de bancos en crisis) decidió aplicar de forma exprés y secreta uno de los mecanismos previstos por el reglamento comunitario para solventar este tipo de situaciones. Y el mecanismo elegido fue la venta del banco a otra entidad solvente; en este caso, el Santander. Con el fin de poner todas las acciones en sus manos, lo que se hizo fue amortizar todas las acciones del Popular, como explica el abogado coordinador del área bancaria de Martínez-Echevarría, Alberto Mora. «Primero se amortizan todas las acciones en circulación, reduciéndolas a cero, y constituyendo una reserva indisponible. A continuación se convierten en acciones los instrumentos de capital de nivel uno, reduciendo también a cero su valor, para finalmente convertir también los instrumentos de capital de nivel dos. Estas acciones son las que se subastan, con el resultado que conocemos: el Santander se convierte en único accionista del Popular por un euro».

¿Pero esto es legal?

El procedimiento aplicado al Popular está amparado por el Reglamento 806/2014 del 15 de julio de 2014, incorporado a la legislación española mediante la Ley 11/2015 de 18 de junio. «Lo que han hecho la Junta Única de Resolución europea y el FROB español es legal y tiene su justificación en la situación de insolvencia de la entidad. Otra cosa es la actuación del Banco Popular en los días, semanas y meses anteriores al rescate», afirma Alberto Mora.

¿Podré recuperar mi dinero?

Hay una cuestión básica del funcionamiento de la Bolsa que a veces se olvida: cuando alguien compra acciones de una empresa se está convirtiendo en su propietario y, por tanto, responde con el dinero que ha invertido. Es decir, que si la compañía quiebra, pierde su dinero. Es lo que ha pasado, con matices –por la intervención pública– con Banco Popular. Entonces, ¿está todo perdido para los inversores? No: hay algunas vías judiciales que están empezando a explorar bufetes de abogados y asociaciones de consumidores. Una de ellas es intentar demostrar que los responsables de la entidad no suministraron información veraz cuando se pusieron a la venta las acciones y/o que ha habido dolo en su gestión, es decir, que su actuación agravó la crisis o que ocultaron información a los accionistas. «Algo parecido a lo que ha pasado con Bankia», apunta Alberto Mora.

«Veo dos posibilidades: una es interponer una querella contra los consejeros por ocultar a los accionistas la situación real del banco. Hace tres semanas, el Popular estaba enviando comunicados negando estar en quiebra inminente y que fuera a ser comprado. La otra vía, para aquellos que accedieron a ampliaciones de capital en los últimos tres años, es reclamar en base a inexactitudes en los folletos de la oferta pública», explica. El abogado recuerda que las cuentas de 2016 de Popular han sufrido «correcciones» tras detectarse insuficiencias en una auditoría interna.

El colectivo de afectados que no tenían acciones sino bonos y demás instrumentos convertibles en capital podrían tener una vía adicional: la de demostrar que no tenían los conocimientos financieros suficientes para entender lo que estaban comprando, como ha ocurrido con las participaciones preferentes.

¿Los depósitos corren peligro?

Rotundamente, no. Los clientes de Banco Popular pueden estar tranquilos de que el dinero que tienen guardado en cuentas, depósitos o fondos de inversión no corre ningún riesgo, ya que el banco no ha quebrado ni desaparecido, sino que ha sido comprado por el Santander. Su nuevo propietario inyectará el dinero que haga falta para sanearlo. No hará falta, pues, acudir al Fondo de Garantía de Depósitos.

¿Qué pasa si tengo una reclamación judicial en curso?

Las reclamaciones por cláusula suelo y por otros productos contra el Banco Popular seguirán su curso con normalidad en los tribunales, ya que la entidad no ha desaparecido, sino simplemente ha cambiado de dueño.