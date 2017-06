La escasez de suelo industrial en Málaga dispara sus precios

Málaga no dispone de suelo industrial suficiente para dar respuesta a la creciente demanda de espacios logísticos por parte de operadores nacionales e internacionales. Esta escasez ha provocado un aumento de los precios, que alcanzan los 200 euros de media por metro cuadrado, cifras similares a las que registran capitales como Madrid o Barcelona, según un informe sobre el mercado inmobiliario realizado por la consultora Aguirre Newman. El mercado industrial se concentra en el suroeste de la ciudad, concretamente en la zona del valle del Guadalhorce, donde la mayor parte de las naves «tienen una antigüedad considerable y no responden a los requerimientos actuales de la demanda». El alto nivel de consolidación del tejido instalado apenas genera posibilidades de poner en marcha nuevos proyectos industriales, aunque la oferta de naves de menor tamaño aún no se ha cubierto.

Los tipos dominantes de naves ocupan entre 200 y 2.000 metros cuadrados, pero las instalaciones de mayor tamaño, o en su defecto la existencia de suelo donde construirlas, se encuentran prácticamente agotadas. Esta «escasez crónica» a la que se refiere Aguirre Newman supone una importante presión sobre su precio de venta, situado ya como el más alto de Andalucía. La tendencia, lejos de disminuir, crecerá en los próximos meses, aunque algunos operadores han desistido en su búsqueda y han puesto la vista en otras provincias.

LOS DATOS 2000metros cuadrados suelen tener las naves medianas. La demanda se centra en instalaciones que superen esta superficie, una situación que contrasta con la oferta de espacios reducidos en los polígonos. 200euros por metro cuadrado pueden alcanzar los precios de suelo industrial en Málaga, con cifras similares a las que registran capitales como Madrid o Barcelona. También el precio de las rentas de alquiler son más elevados que la media.

También las rentas de alquiler son más elevadas que en otros mercados nacionales y oscilan entre los 3,5 y los cinco euros por metro cuadrado al mes, mientras que la media se sitúa entre un euro y un euro y medio por debajo. El director de Aguirre Newman en Málaga, José Félix Pérez-Peña, explica este crecimiento de la demanda «por la necesidad de stock de las empresas para satisfacer las ventas &lsquoonline&rsquo», un factor al que se suma «el gran momento» que atraviesa la provincia como reclamo para inversores. Entre las zonas más demandadas figuran los alrededores del aeropuerto y de la hiperronda, zonas que, por sus buenas comunicaciones, suponen un destino idóneo para operadores que necesitan suelo logístico.

Capital económica

Como capital económica, Málaga es un importante centro de distribución de mercancías. Su oferta de inmuebles logísticos, sin embargo, muestra «un claro infradesarrollo» que contrasta con el crecimiento de la economía y el aumento de la demanda, que no puede satisfacerse «por la escasa oferta de espacios industriales y la baja calidad de los mismos», explican desde la consultora, que señala el suelo urbanizable de La Loma como uno de los de mayor potencial. Pérez-Peña recuerda que en Bacardi se pretende tramitar un plan especial para demoler las construcciones existentes y ejecutar instalaciones logísticas.

Más allá de la capital, Pérez-Peña destaca el polígono de San Pedro, en Marbella, como zona «con alto potencial». En el resto de la provincia, especialmente en la costa, la escasez de suelo industrial superior a los 2.000 metros cuadrados es una constante. Este tipo de espacios son utilizados por las empresas para construir naves que sirven como almacenes de mercancías. Las construcciones suelen ocupar entre un 50 y un 70 por ciento del suelo adquirido por la necesidad de reservar parte de estas instalaciones para el estacionamiento y maniobra de camiones.

El director de la inmobiliaria y consultora Minza, Rafael Pérez, incide en que «no hay suelo» de acuerdo a las necesidades de los clientes: «los espacios que hay no son aptos para la implantación de empresas». Esta falta de instalaciones logísticas provoca que algunos operadores «estén planteándose desplazarse» a otras zonas como Cártama. En municipios costeros como Fuengirola, Torremolinos o Estepona «también escasea el suelo», una situación que «preocupa» a los inversores, incapaces de desarrollar sus ideas de negocio y de dar respuesta a la solicitud de acumulación de mercancías que plantea la venta a través de Internet.

Las asociaciones empresariales insisten en la necesidad de encontrar soluciones para atender a las nuevas necesidades del mercado. Entre los operadores interesados figuran compañías relacionadas con la moda, la venta de alimentos, la logística, la mensajería, el mercado inmobiliario o el sector servicios. Las instalaciones actuales no cubren la demanda, un escenario que frena el desarrollo empresarial. A este problema hay que sumar los mapas de inundabilidad, que constituyen otro freno dentro de polígonos consolidados. Los empresarios solicitan «soluciones» a la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga para amortizar la futura huida de operadores.