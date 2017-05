La patronal rebaja la expectativa de un acuerdo en la estiba a corto plazo

La confianza que los agentes sociales daban a entender en las últimas horas respecto a alcanzar a finales de la semana próxima un pacto sobre la reforma del sector de carga y descarga de mercancías en los puertos parece desinflarse en parte. Al menos, así se desprende de lo declarado ayer por la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco), de un lado, y los sindicatos UGT y CC OO, por otro, que coincidieron en la idea de no ponerse plazos.

Quien sí lo hizo el martes fue el secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) -central mayoritaria entre los estibadores-, Antolín Goya, al afirmar que irán a la próxima reunión con la patronal, el 1 de junio, «con la intención de cerrar el acuerdo», o bien el día siguiente (viernes) «a más tardar». Estas fechas no son gratuitas, puesto que pese a la desconvocatoria de cinco jornadas de paros en horas alternas todavía están pendientes otras tres desde el lunes siguiente: 5, 7 y 9 de junio.

Desde UGT, sin embargo, no quieren que «se caiga en la tentación de utilizar el tiempo como arma en la negociación para volver a reincidir en prácticas dilatorias una vez conseguido el objetivo de no ejercer las huelgas convocadas». Se referían así, de forma velada, a la posibilidad de que Anesco no tuviera ahora prisa.

Dicha organización, en otro comunicado también conocido ayer, apunta precisamente en esa línea al precisar que el jueves próximo solo se reunirán para «constituir la mesa negociadora». Y es que, según las empresas del sector, lo que comenzará a partir de entonces será «un complejo proceso». Lo único que prometen es que acudirán a esa cita con «amplia voluntad de diálogo», y «poniendo sobre la mesa soluciones que -según ellas-garanticen el empleo de los actuales estibadores».

A cambio, eso sí, «exigen» a los sindicatos que «cumplan los compromisos adquiridos» en el principio de acuerdo que ambas partes alcanzaron a finales de marzo. Allí se hablaba de una rebaja salarial del 10% para los sueldos medios y altos, que se aplicaría a partir de los 2.230 euros al mes (tres veces el salario mínimo) añadiendo un 5% extra.

También se preveía un ajuste de plantilla mediante prejubilaciones (para mayores de 55 años y manteniendo hasta el 70% del salario), así como otras actuaciones dirigidas a que hubiera mayor flexibilidad en la organización del trabajo, cambios de turno y disponibilidad laboral.

Los representantes de los trabajadores asumen esas cesiones como necesarias para alcanzar un pacto definitivo, aunque advierten de que la cuestión «fundamenta» es la garantía de subrogación del 100% de los estibadores censados. En este sentido advierten de que «habrá que profundizar» en los aspectos que «más confusión y dudas generan».

Así, por ejemplo, quieren saber qué obligaciones tendrían «respecto al posible nuevo acuerdo» aquellas empresas que no pertenezcan a Anesco o que se conviertan en concesionarias de los servicios de estiba tras la firma de aquel. También reclaman que se clarifique cómo convivirían «los diferentes marcos convencionales (estatal, puerto y empresa)», y cuáles serían las «prioridades aplicativas» de unos sobre otros, conscientes de que algunas compañías prefieren que los acuerdos en cada instalación portuaria primen sobre un pacto nacional.

Otras de sus preocupaciones son las «complicaciones» derivadas de que los nuevos centros de empleo se regulen como empresas de trabajo temporal (ETT), cerrar varios detalles del proceso de formación de los estibadores y tener la «garantía» de que «manipulan» todas las mercancías que entran y salen de los buques.

Para UGT, por tanto, el conflicto «no se ha acabado». «De hecho, acaba de empezar», avisó su responsable del sector marítimo, José Manuel Pérez, quien aún ve «un campo minado» del que es «muy difícil» salir.