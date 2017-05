Acebes ve «injusto» su proceso en el 'caso Bankia' mientras se exculpa al BdE

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu finalizó el jueves la instrucción del &lsquocaso Bankia&rsquo y decidió procesar a 32 ex altos cargos de la entidad por presuntas irregularidades en la operación. Uno de los acusados es el exministro del Interior, Ángel Acebes, que ayer mostró su enfado por lo que consideró una «discriminación» y arremetió contra la exculpación de los organismos supervisores como el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el que fuera también secretario general del PP aseguró en declaraciones al programa &lsquoHerrera en la Cope&rsquo que no participó «de ninguna manera» en la salida al parqué del banco. «No fui nombrado consejero hasta después de la salida a Bolsa», señaló. Acebes insistió en que no tuvo ningún papel en la formulación del folleto de salida a Bolsa ni en las demás cuestiones de la operación. De hecho, explicó que el juez ha dejado fuera de la acusación a cuatro consejeros nombrados unos días antes que él al considerar que no tuvieron «tiempo material» para participar en la salida a Bolsa.

Asimismo, se mostró sorprendido por estar procesado mientras que el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, o el responsable de la CNMV, Julio Segura, han quedado fuera de la causa. «Estos señores lo que ha quedado acreditado es que conocían la salida a Bolsa. Tuvieron que intervenir en ella», explicó en referencia a los correos electrónicos del inspector del Banco de España responsable de evaluar Bankia en los que alertaba a sus superiores de la «inviabilidad» de la salida a Bolsa de la entidad. De hecho, en un primer momento los responsables de los organismos supervisores fueron imputados, aunque al finalizar la instrucción han quedado excluidos de la causa. Algo que Acebes considera un agravio comparativo. «Alguien tiene que explicar esa diferencia», señaló. Por eso tachó de «injusto» su procesamiento, aunque avanzó que lo recurrirá.

Sin embargo, el juez Andreu estimó que la CNMV adoptó «las medidas necesarias legalmente establecidas» para proteger a los inversores. Del Banco de España afirmó que no fue decisión suya la salida a Bolsa. Además, el magistrado no vio «acreditado» que ambos supervisores «hubieran participado en la formulación de cuentas» para la salida a Bolsa.