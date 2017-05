El fiscal acusa a Iberdrola de subir artificialmente el precio de la luz

madrid. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra Iberdrola Generación España y cuantas personas físicas o jurídicas hubieran participado en los hechos por subir el precio de la luz de forma «artificiosa» durante menos de un mes en 2013 y «obtener un beneficio superior a los 20 millones de euros». La denuncia presentada por el fiscal señala que «Iberdrola, con la finalidad de lucrarse ilícitamente ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda».

Durante el periodo comprendido entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, aumentó, según la Fiscalía, «sin causa legítima que lo justificara», el precio en las ofertas de energía eléctrica de sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, «a un nivel por encima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones». Eso provocó, continúa la denuncia, que la energía se comprara a las centrales de ciclo combinado, que tienen un coste superior y un precio más elevado. La consecuencia del «artificio urdido y llevado a cabo por Iberdrola fue la subida del precio de la energía eléctrica en aproximadamente 7 euros por megavatio hora», lo que supuso un beneficio superior a los 20 millones de euros para la empresa, concluye la denuncia de Anticorrupción.

La empresa que preside Ignacio Sánchez Galán niega rotundamente haber realizado cualquier manipulación fraudulenta de los precios y considera que su actuación fue siempre correcta y ajustada a Derecho porque «no se interfirió en el proceso de formación del precio en el mercado eléctrico y no medió en ningún momento engaño o fraude». En un comunicado, recalca que no obtuvo beneficio con su actuación «ya que tenía una posición neta compradora en el periodo analizado, por lo que no tenía ningún interés en que se incrementara dicho precio».

Precisamente la actuación que ahora denuncia Anticorrupción fue investigada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que acabó imponiendo una multa de 25 millones de euros a Iberdrola en 2015. La empresa recurrió y la Audiencia Nacional suspendió cautelarmente la sanción. También Facua presentó una denuncia pero la Fiscalía Provincial de Vizcaya, donde tiene su sede social la compañía, archivó el caso al no considerar que se hubiera cometido delito.

La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción se produce en un momento de máxima tensión entre Iberdrola y el Ministerio de Industria por el posible cierre definitivo de la central nuclear de Garoña y el futuro del resto de las centrales. Galán asegura que Garoña es económicamente inviable en la situación actual y las eléctricas reclaman que el Gobierno reduzca la carga impositiva de la energía nuclear.